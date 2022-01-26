https://ria.ru/20220126/puteshestviya-1769479187.html

Назван город, который станет самым популярным у туристов в 2022 году

Назван город, который станет самым популярным у туристов в 2022 году - РИА Новости, 26.01.2022

Назван город, который станет самым популярным у туристов в 2022 году

Эксперты назвали города мира, которые будут среди самых популярных у туристов в 2022 году, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T06:36

2022-01-26T06:36

2022-01-26T06:36

туризм

канкун

лондон

крит (остров)

новости - туризм

бали (остров)

туризм

дубай

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эксперты назвали города мира, которые будут среди самых популярных у туристов в 2022 году, сообщает Travel Daily Media.Лидер рейтинга – Дубай. Он набрал больше всего голосов на Tripadvisor как "лучшее из лучших направлений". Эксперты называют его одним из самых современных городов, в котором есть все: шикарные пляжи, рестораны мирового класса, роскошные отели.Лондон — второй в списке, Канкун в Мексике — третий. В пятерку самых желанных мест отдыха вошли также Бали и Крит.

https://ria.ru/20211230/dubay-1765890660.html

канкун

лондон

крит (остров)

бали (остров)

дубай

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2022

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