https://ria.ru/20220126/puteshestviya-1769479187.html
Назван город, который станет самым популярным у туристов в 2022 году
Назван город, который станет самым популярным у туристов в 2022 году - РИА Новости, 26.01.2022
Назван город, который станет самым популярным у туристов в 2022 году
Эксперты назвали города мира, которые будут среди самых популярных у туристов в 2022 году, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T06:36
2022-01-26T06:36
2022-01-26T06:36
туризм
канкун
лондон
крит (остров)
новости - туризм
бали (остров)
туризм
дубай
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эксперты назвали города мира, которые будут среди самых популярных у туристов в 2022 году, сообщает Travel Daily Media.Лидер рейтинга – Дубай. Он набрал больше всего голосов на Tripadvisor как "лучшее из лучших направлений". Эксперты называют его одним из самых современных городов, в котором есть все: шикарные пляжи, рестораны мирового класса, роскошные отели.Лондон — второй в списке, Канкун в Мексике — третий. В пятерку самых желанных мест отдыха вошли также Бали и Крит.
https://ria.ru/20211230/dubay-1765890660.html
канкун
лондон
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дубай
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канкун, лондон, крит (остров), новости - туризм, бали (остров), туризм, дубай
Назван город, который станет самым популярным у туристов в 2022 году
Эксперты: Дубай станет самым популярным местом отдыха в текущем году