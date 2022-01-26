https://ria.ru/20220126/puteshestviya-1769409206.html

Названы страны, куда россияне ездили за одобренными ВОЗ прививками от COVID

Названы страны, куда россияне ездили за одобренными ВОЗ прививками от COVID - РИА Новости, 26.01.2022

Названы страны, куда россияне ездили за одобренными ВОЗ прививками от COVID

Продажи билетов в страны, где можно привиться от коронавируса вакциной, одобренной ВОЗ или Евросоюзом, в декабре 2021 года достигли пиковых значений, сообщает... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:26

2022-01-26T13:26

2022-01-26T14:45

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Продажи билетов в страны, где можно привиться от коронавируса вакциной, одобренной ВОЗ или Евросоюзом, в декабре 2021 года достигли пиковых значений, сообщает Ozon Travel.Армения: дважды дваЕреван был самым посещаемым зарубежным городом в 2021 году у россиян. Прилететь туда из Москвы за прививкой можно было одним днем, поскольку рейсов несколько. Для иностранцев предлагают два препарата: Moderna и AstraZeneca. Они двухкомпонентные, поэтому приезжать придется дважды, а после второго укола выдадут евросертификат, рассказали в онлайн-сервисе.В компании уточнили, что туристы могут получить прививку в Ереване в любом передвижном пункте. Записаться на процедуру можно через приложение EarlyOne. Средняя цена билета в одну сторону зимой увеличилась до десяти тысяч рублей. Россиянам виза не нужна, можно въехать по внутреннему паспорту, по прилете предъявить ПЦР-тест или справку о вакцинации.Пресс-секретарь минздрава Армении Рипсиме Хачатрян сообщила РИА Новости, что привитые "Спутником V" могут также получить в стране бустерную дозу вакцины.Кыргызстан: за китайской прививкой"Еще одна страна, которая не скупится на прививки — Кыргызстан. Там выдают электронные сертификаты, они подходят для въезда в Европу, но не годятся для посещения общественных мест. Так, в Париж можно, а в Лувр — нет. Прививают препаратом Sinopharm, он также нужен тем, кто направляется в Поднебесную", — указали в онлайн-сервисе.В декабре в Кыргызстан решили отправиться вдвое больше туристов из России, чем в октябре и ноябре. При это средняя стоимость билета выросла незначительно — с 8,5 до девяти тысячи рублей.Балканы: прививки на выборНа Балканах самой привлекательной для вакцинации россиян страной в прошлом году стала Хорватия. В 2021 году туристы могли там получить прививку, дополняющую "Спутник V" и сразу обрести международный сертификат. Сейчас правила изменились. Теперь бустер ставят только на одобренные ВОЗ вакцины. В декабре прошлого года путешественники могли купить билет в эту страну в среднем за 26 тысяч рублей.Привиться от COVID-19 предлагают в Сербии, но только двумя компонентами. Так что сразу стоит закладывать траты на две поездки. Цена билетов в декабре составила почти 25,5 тысячи рублей.В Болгарии можно поставить и однокомпонентную прививку, и двухфазную. В госучреждениях могут отказать в процедуре, а вот в частной клинике есть возможность уколоться бесплатно, иностранцам выдают сертификат европейского образца. Билет из Москвы в Софию в конце 2021 года стоил около 20 тысяч рублей.Самая дорогая страна на Балканах, где можно сделать прививку — Словения. Там за 40 евро поставят бустер и выдадут документы. Билеты в декабре в Любляну стоили 23 тысячи рублей.Греция и Германия: дорого и сложноПоставить прививку можно и в странах Евросоюза. В частности, туристы могут пройти процедуру в Греции. Однако это потребует серьезных временных затрат, пояснили в онлайн-сервисе. Первым делом нужно получить номер соцстрахования, на его оформление уйдет не меньше двух недель. Затем требуется прийти в любую аптеку и взять направление к врачу, который уже сможет провести иммунизацию. После второго визита еще нужно будет лично получить сертификат, на почту его не высылают. За билет в Грецию придется заплатить не менее 20 тысяч рублей.Самый дорогой вариант вакцинации импортным препаратом — поездка в Германию. Туда можно въехать только с официально заключенным медицинским контрактом, пояснили эксперты.

https://ria.ru/20220124/puteshestviya-1769208343.html

https://ria.ru/20220116/sloveniya-1767728016.html

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html

https://ria.ru/20220120/vaktsina-1768779889.html

https://ria.ru/20211107/kipr-1757497932.html

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

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греция

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