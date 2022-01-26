https://ria.ru/20220126/pushkov-1769528303.html

"Пафосному" Кулебе указали на реальное место Украины

Пушков дал совет "пафосному" Кулебе - РИА Новости, 26.01.2022

"Пафосному" Кулебе указали на реальное место Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет принятых за его спиной уступок. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T01:06

2022-01-26T01:06

2022-01-26T10:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет принятых за его спиной уступок.Соответствующее заявление украинский министр сделал в интервью CNN, комментируя переговоры России и Запада. "Мы не окажемся в положении страны, которая берет трубку, выслушивает инструкцию крупной державы и следует ей", — утверждает он.Как отметил Пушков в своем телеграм-канале, Украину, несмотря на "пафос и браваду" Кулебы, по стратегическим вопросам никто и ни о чем спрашивать не будет. "Какие уступки за ее счет? При чем это здесь? Речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО — с другой", — указал он.По словам сенатора, Украина в данном вопросе фигурирует лишь как "поле столкновения"."Так что пусть ее глава МИД не слишком надувается. Идет острая борьба вокруг действующего и будущего миропорядка. Вот в чем суть. А не в "хотелках" и капризах Киева", — заключил Пушков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункты о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между Россией и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.

https://ria.ru/20220124/bezopasnost-1769217291.html

https://ria.ru/20220122/otvet-1769015434.html

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