https://ria.ru/20220126/pushilin-1769685683.html

Пушилин рассказал, в каком оружии нуждается ДНР

Пушилин рассказал, в каком оружии нуждается ДНР - РИА Новости, 26.01.2022

Пушилин рассказал, в каком оружии нуждается ДНР

Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики ведут необходимую работу, чтобы выяснить, какое оружие может им понадобиться в случае одобрения... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T20:23

2022-01-26T20:23

2022-01-26T20:23

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики ведут необходимую работу, чтобы выяснить, какое оружие может им понадобиться в случае одобрения поставок вооружения со стороны России, сообщил в среду глава ДНР Денис Пушилин.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.В среду Пушилин заявил, что самопровозглашенная Донецкая народная республика будет приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес республик Донбасса для возможности противостоять агрессии со стороны Киева."Сейчас уже со стороны наших военных ведется необходимая работа для того, чтобы выявить, какого вооружения не хватает, где у нас есть пробелы. Но опять же скажу, нас волнует, в первую очередь, высоко технологичное оружие, в том числе (беспилотники - ред.) Bayraktar. С одной стороны, мы понимаем, что делать, но, с другой, есть определенные точки уязвимости, которые хотелось бы, конечно же, закрыть", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, в каких видах вооружения нуждается ДНР больше всего, если Россия решит его поставить.По его словам, возможные поставки вооружения со стороны России очень значимы для Донбасса, особенно сейчас на фоне того, сколько идет накала со всех сторон в информационной повестке и непосредственно на линии соприкосновения.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220126/lnr-1769665238.html

https://ria.ru/20220126/donbass-1769678075.html

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в мире, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр, россия