22:48 26.01.2022 (обновлено: 22:54 26.01.2022)
Псаки ответила на вопрос о возможных санкциях США против Путина
Псаки о возможных санкциях против Путина: США не отказываются ни от каких вариантов
© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США не отказываются ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против России на случай эскалации вокруг Украины, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, рассматриваются ли ограничительные меры против президента РФ Владимира Путина.
"Наша политика не отказываться от любых имеющихся возможностей", - заявила Псаки в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Джо Байдена, который допустил ограничительные меры в отношении Путина.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.