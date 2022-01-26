https://ria.ru/20220126/psaki-1769700724.html

Псаки ответила на вопрос о возможных санкциях США против Путина

Псаки ответила на вопрос о возможных санкциях США против Путина - РИА Новости, 26.01.2022

Псаки ответила на вопрос о возможных санкциях США против Путина

США не отказываются ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против России на случай эскалации вокруг Украины, заявила официальный представитель... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T22:48

2022-01-26T22:48

2022-01-26T22:54

украина

сша

в мире

киев

владимир путин

джо байден

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США не отказываются ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против России на случай эскалации вокруг Украины, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, рассматриваются ли ограничительные меры против президента РФ Владимира Путина.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/vybor-1769537818.html

украина

сша

киев

россия

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украина, сша, в мире, киев, владимир путин, джо байден, нато, ситуация в днр и лнр, россия