https://ria.ru/20220126/prosvirnin-1769665352.html

Адвокат Просвирнина опроверг данные об обнаружении наркотиков в его крови

Адвокат Просвирнина опроверг данные об обнаружении наркотиков в его крови - РИА Новости, 26.01.2022

Адвокат Просвирнина опроверг данные об обнаружении наркотиков в его крови

Экспертиза тела журналиста, основателя журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина еще не завершена, данные об обнаружении у него в крови следов наркотиков не... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:12

2022-01-26T18:12

2022-01-26T18:12

происшествия

москва

егор просвирнин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Экспертиза тела журналиста, основателя журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина еще не завершена, данные об обнаружении у него в крови следов наркотиков не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости адвокат семьи Матвей Цзен."Эти данные не соответствуют действительности. Более того, этот же Telegram-канал ранее уже публиковал фейк про эту же экспертизу", - сказал адвокат.Он добавил, что общается со следователем и у того результатов экспертизы тоже нет. "Следователь сообщил нам, что доследственная проверка будет продлена именно из-за того, что нет результатов экспертизы", - сказал Цзен.Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".

https://ria.ru/20211228/prosvirnin-1765810950.html

https://ria.ru/20220104/prosvirnin-1766536659.html

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происшествия, москва, егор просвирнин