https://ria.ru/20220126/proslushka-1769528480.html
Какие телефоны нельзя прослушать
Специалист назвал телефоны, которые нельзя прослушать - РИА Новости, 26.01.2022
Какие телефоны нельзя прослушать
Есть несколько уровней прослушки: телефонная линия, аппаратный уровень, уровень операционной системы и программный уровень, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T01:16
2022-01-26T01:16
2022-01-26T10:30
технологии
арсений щельцин
ано "цифровые платформы"
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Есть несколько уровней прослушки: телефонная линия, аппаратный уровень, уровень операционной системы и программный уровень, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор АНО Цифровые платформы Арсений Щельцин.Самый простой — телефонный уровень. На аппаратном уровне, по словам эксперта, нужна активация телефона и микрофон. Уровень операционной системы предполагает, что возможно инициировать любые девайсы телефона для прослушки без ведома владельца. Программный уровень подразумевает доступ к данным через приложения, которым пользователь оставил информацию, когда устанавливал доступ в интернет, к камере, микрофону, файлам, переписке. Специалист не исключает прослушку в интернет-телефонии.
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технологии, арсений щельцин, ано "цифровые платформы"
01:16 26.01.2022 (обновлено: 10:30 26.01.2022)
Специалист назвал телефоны, которые нельзя прослушать
Эксперт Щельцин заявил, что существует несколько уровней телефонной прослушки