https://ria.ru/20220126/proslushka-1769528480.html

Какие телефоны нельзя прослушать

Специалист назвал телефоны, которые нельзя прослушать - РИА Новости, 26.01.2022

Какие телефоны нельзя прослушать

Есть несколько уровней прослушки: телефонная линия, аппаратный уровень, уровень операционной системы и программный уровень, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T01:16

2022-01-26T01:16

2022-01-26T10:30

технологии

арсений щельцин

ано "цифровые платформы"

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Есть несколько уровней прослушки: телефонная линия, аппаратный уровень, уровень операционной системы и программный уровень, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор АНО Цифровые платформы Арсений Щельцин.Самый простой — телефонный уровень. На аппаратном уровне, по словам эксперта, нужна активация телефона и микрофон. Уровень операционной системы предполагает, что возможно инициировать любые девайсы телефона для прослушки без ведома владельца. Программный уровень подразумевает доступ к данным через приложения, которым пользователь оставил информацию, когда устанавливал доступ в интернет, к камере, микрофону, файлам, переписке. Специалист не исключает прослушку в интернет-телефонии.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, арсений щельцин, ано "цифровые платформы"