https://ria.ru/20220126/prokuratura-1769541362.html
Генпрокуратура признала организацию WOT Foundation нежелательной
Генпрокуратура признала организацию WOT Foundation нежелательной - РИА Новости, 26.01.2022
Генпрокуратура признала организацию WOT Foundation нежелательной
Генпрокуратура признала нежелательной в России польскую неправительственную организацию WOT Foundation. Об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T08:43
2022-01-26T08:43
2022-01-26T09:58
генеральная прокуратура рф
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной в России польскую неправительственную организацию WOT Foundation. Об этом сообщается на сайте ведомства.Решения принято по результатам изучения поступивших материалов."Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", — заявили в Генпрокуратуре.Информацию об этом направили в Минюст, который должен будет внести WOT Foundation в соответствующий перечень.По словам генпрокурора Игоря Краснова, в прошлом году в России признали нежелательной деятельность 18 иностранных и международных НПО. А всего в списке на сайте Минюста сейчас значатся 49 организаций.
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генеральная прокуратура рф, россия
08:43 26.01.2022 (обновлено: 09:58 26.01.2022)
Генпрокуратура признала организацию WOT Foundation нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность организации WOT Foundation нежелательной в России