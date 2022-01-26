https://ria.ru/20220126/prokuratura-1769541362.html

Генпрокуратура признала организацию WOT Foundation нежелательной

Генпрокуратура признала организацию WOT Foundation нежелательной - РИА Новости, 26.01.2022

Генпрокуратура признала организацию WOT Foundation нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной в России польскую неправительственную организацию WOT Foundation. Об этом сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T08:43

2022-01-26T08:43

2022-01-26T09:58

генеральная прокуратура рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597525191_0:277:3127:2036_1920x0_80_0_0_9548fee1394dc882b45ac150d7b8dfcb.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной в России польскую неправительственную организацию WOT Foundation. Об этом сообщается на сайте ведомства.Решения принято по результатам изучения поступивших материалов."Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", — заявили в Генпрокуратуре.Информацию об этом направили в Минюст, который должен будет внести WOT Foundation в соответствующий перечень.По словам генпрокурора Игоря Краснова, в прошлом году в России признали нежелательной деятельность 18 иностранных и международных НПО. А всего в списке на сайте Минюста сейчас значатся 49 организаций.

https://ria.ru/20220114/inoagenty-1767935181.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

генеральная прокуратура рф, россия