https://ria.ru/20220126/proisshestvie-1769550628.html

У родителей пропавшей в Новгородской области девочки нашли кости в печке

У родителей пропавшей в Новгородской области девочки нашли кости в печке - РИА Новости, 26.01.2022

У родителей пропавшей в Новгородской области девочки нашли кости в печке

В доме у родителей двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм Новгородской области, обнаружили обгоревшие фрагменты костей, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:14

2022-01-26T10:14

2022-01-26T16:39

происшествия

новгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В доме у родителей двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм Новгородской области, обнаружили обгоревшие фрагменты костей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Фрагменты, похожие на кости, были обнаружены в печи в бане. Родители девочки задержаны", — сказал он.Об исчезновении ребенка накануне ночью заявила ее мать. По ее словам, она оставила дочь в доме, когда уходила стирать белье в бане, а по возвращении не нашла ее. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Сейчас сотрудники СК проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев, выясняют условия жизни и воспитания детей в семье. О ходе дела доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.По информации уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области Татьяны Ефимовой, семья стоит на контроле в органах системы профилактики. Всего у матери восемь детей, но из-за сложной жизненной ситуации семерых отправили в детский дом и только младшую девочку из-за возраста оставили дома. Омбудсмен добавила, что взяла ситуацию под личный контроль.

https://ria.ru/20220126/rebenok-1769528618.html

новгородская область

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Работа следователей на месте исчезновения ребенка в Новгородской области. Видео СК РФ Двухлетняя девочка пропала в Новгородской области, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СК. Сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения в городе Холме поступило ночью 25 января. 2022-01-26T10:14 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)