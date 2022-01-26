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У родителей пропавшей в Новгородской области девочки нашли кости в печке
У родителей пропавшей в Новгородской области девочки нашли кости в печке - РИА Новости, 26.01.2022
У родителей пропавшей в Новгородской области девочки нашли кости в печке
В доме у родителей двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм Новгородской области, обнаружили обгоревшие фрагменты костей, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:14
2022-01-26T10:14
2022-01-26T16:39
происшествия
новгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. В доме у родителей двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм Новгородской области, обнаружили обгоревшие фрагменты костей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Фрагменты, похожие на кости, были обнаружены в печи в бане. Родители девочки задержаны", — сказал он.Об исчезновении ребенка накануне ночью заявила ее мать. По ее словам, она оставила дочь в доме, когда уходила стирать белье в бане, а по возвращении не нашла ее. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Сейчас сотрудники СК проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев, выясняют условия жизни и воспитания детей в семье. О ходе дела доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.По информации уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области Татьяны Ефимовой, семья стоит на контроле в органах системы профилактики. Всего у матери восемь детей, но из-за сложной жизненной ситуации семерых отправили в детский дом и только младшую девочку из-за возраста оставили дома. Омбудсмен добавила, что взяла ситуацию под личный контроль.
https://ria.ru/20220126/rebenok-1769528618.html
новгородская область
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Работа следователей на месте исчезновения ребенка в Новгородской области. Видео СК РФ
Двухлетняя девочка пропала в Новгородской области, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СК. Сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения в городе Холме поступило ночью 25 января.
2022-01-26T10:14
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происшествия, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:14 26.01.2022 (обновлено: 16:39 26.01.2022)
У родителей пропавшей в Новгородской области девочки нашли кости в печке
Источник: у родителей пропавшего в Новгородской области ребенка нашли кости в печке