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Руденя: программа ППМИ стала драйвером развития муниципалитетов
Руденя: программа ППМИ стала драйвером развития муниципалитетов - РИА Новости, 26.01.2022
Руденя: программа ППМИ стала драйвером развития муниципалитетов
Программа поддержки местных инициатив_(ППМИ) Тверской области стала драйвером развития муниципалитетов, повышения качества жизни населения, заявил губернатор... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:35
2022-01-26T16:35
2022-01-26T16:35
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 26 янв – РИА Новости. Программа поддержки местных инициатив_(ППМИ) Тверской области стала драйвером развития муниципалитетов, повышения качества жизни населения, заявил губернатор региона Игорь Руденя на заседании областного правительства при рассмотрении программы ППМИ на 2022 год.По данным пресс-службы регионального правительства, в 2022 году будут реализованы 88 проектов программы в 35 муниципалитетах. На эти цели из областного бюджета направят почти 147 миллионов рублей.Глава региона поддержал предложение Ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области" увеличить финансирование программы поддержки местных инициатив в 2022 году."Мы проведём второй этап программы поддержки местных инициатив на текущий год. И дополнительно более 80 проектов смогут войти в программу", - отметил Руденя.В пресс-службе отметили, что количество ежегодно реализуемых проектов с начала действия программы выросло почти в шесть раз – с 53 проектов в 2013 году до 304 в 2021 году.
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тверская область, игорь руденя
ТВЕРЬ. 26 янв – РИА Новости.
Программа поддержки местных инициатив_(ППМИ) Тверской области
стала драйвером развития муниципалитетов, повышения качества жизни населения, заявил губернатор региона Игорь Руденя
на заседании областного правительства при рассмотрении программы ППМИ на 2022 год.
"Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения граждан в работу по развитию региона. Жители получают возможность реализовать востребованные проекты, участвуют в их финансировании, контролируют ход и качество проведения работ. Сегодня опыт Тверской области по реализации программы поддержки местных инициатив изучают во многих регионах нашей страны", - сказал глава региона.
По данным пресс-службы регионального правительства, в 2022 году будут реализованы 88 проектов программы в 35 муниципалитетах. На эти цели из областного бюджета направят почти 147 миллионов рублей.
Глава региона поддержал предложение Ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области" увеличить финансирование программы поддержки местных инициатив в 2022 году.
"Мы проведём второй этап программы поддержки местных инициатив на текущий год. И дополнительно более 80 проектов смогут войти в программу", - отметил Руденя.
В пресс-службе отметили, что количество ежегодно реализуемых проектов с начала действия программы выросло почти в шесть раз – с 53 проектов в 2013 году до 304 в 2021 году.