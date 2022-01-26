https://ria.ru/20220126/programma-1769638887.html

Руденя: программа ППМИ стала драйвером развития муниципалитетов

Руденя: программа ППМИ стала драйвером развития муниципалитетов - РИА Новости, 26.01.2022

Руденя: программа ППМИ стала драйвером развития муниципалитетов

Программа поддержки местных инициатив_(ППМИ) Тверской области стала драйвером развития муниципалитетов, повышения качества жизни населения, заявил губернатор... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:35

2022-01-26T16:35

2022-01-26T16:35

тверская область

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769638748_0:149:1300:880_1920x0_80_0_0_827035a055c1ba89cb43d5138383b874.jpg

ТВЕРЬ. 26 янв – РИА Новости. Программа поддержки местных инициатив_(ППМИ) Тверской области стала драйвером развития муниципалитетов, повышения качества жизни населения, заявил губернатор региона Игорь Руденя на заседании областного правительства при рассмотрении программы ППМИ на 2022 год.По данным пресс-службы регионального правительства, в 2022 году будут реализованы 88 проектов программы в 35 муниципалитетах. На эти цели из областного бюджета направят почти 147 миллионов рублей.Глава региона поддержал предложение Ассоциации "Совет муниципальных образований Тверской области" увеличить финансирование программы поддержки местных инициатив в 2022 году."Мы проведём второй этап программы поддержки местных инициатив на текущий год. И дополнительно более 80 проектов смогут войти в программу", - отметил Руденя.В пресс-службе отметили, что количество ежегодно реализуемых проектов с начала действия программы выросло почти в шесть раз – с 53 проектов в 2013 году до 304 в 2021 году.

https://ria.ru/20220125/studenty-1769485411.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверская область, игорь руденя