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https://ria.ru/20220126/prodvizhenie-1769579463.html
РЭЦ одобрил первые 10 компаний для участия в программе по продвижению АПК
РЭЦ одобрил первые 10 компаний для участия в программе по продвижению АПК - РИА Новости, 26.01.2022
РЭЦ одобрил первые 10 компаний для участия в программе по продвижению АПК
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) на первом в текущем году заседании экспертной комиссии РЭЦ по отбору компаний для размещения продукции в постоянно РИА Новости, 26.01.2022
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оаэ
вьетнам
российский экспортный центр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) на первом в текущем году заседании экспертной комиссии РЭЦ по отбору компаний для размещения продукции в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом одобрил первые 10 кандидатов, сообщает центр."Всего на обсуждение было представлено 15 заявок от 10 компаний, из них 6 в Китай, 5 в ОАЭ и 4 во Вьетнам. Все компании получили одобрение экспертной комиссии", - говорится в сообщении.Аккредитованный экспортер питьевой воды производства ООО "Байкалика" - ООО "Байкалика провайдер" - представит питьевую воду из озера Байкал в ОАЭ.ООО "Пасифик краб", входящая в крупнейшую на Дальнем Востоке крабопромысловую группу "Русский краб", направит крабовую продукцию в Китай и ОАЭ.Производитель продуктов без сахара ООО "Ямми Фудс" будет демонстрировать натуральные низкокалорийные джемы без сахара в павильон в КНР, а ООО "СОРДИС" – один из крупнейших производителей крепких алкогольных напитков в России - поставит водку, настойки и коньяк в павильоны и Китая, и Вьетнама.Производитель растительных, гибридных и клеточных альтернатив мясу ООО "Гринвайз" представит растительные джерки в ОАЭ, КНР и Вьетнаме.ООО "ПЕРОНИ" – российская семейная компания, придумавшая и выпустившая в 2013 году мёд-суфле, направит его, а также подарочные наборы, медовый чай, специи и мед в Дубай.Официальный представитель компании "Сиббалт" - ООО "Сибснэк" - представит картофельные чипсы Drive chips в павильоне в Китае.Структурное подразделение и экспортер ООО "АгроСоюз" ООО "Соломон-трейд" выставит снеки - жареные семена подсолнечника и тыквы, арахис, натуральный грильяж - в павильоне в ОАЭ.Производитель и поставщик экологически чистого кедрового ореха и кедрового масла ООО "Пиар" направит свою продукцию для демонстрации в Хошимине (Вьетнам).ООО "Беркана", специализирующаяся на экспорте российских продуктов питания и напитков, представит каши быстрого приготовления в Китае и Вьетнаме."В результате первого заседания нашей экспертной комиссии были одобрены все компании, подавшие заявку на размещение своей продукции в павильонах за рубежом. С многими из этих компаний мы работаем не первый год и очень рады, что они к нам возвращаются и повторно направляют заявки на участие, в том числе на размещение в новых странах. Участие в программе дает компаниям АПК возможность попробовать свои силы на новых рынках, лучше узнать потребительские предпочтения в целевых странах, найти контакты и продвинуться в экспорте", – рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
https://ria.ru/20220113/podderzhka-1767706940.html
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оаэ, вьетнам, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия
12:31 26.01.2022
 

РЭЦ одобрил первые 10 компаний для участия в программе по продвижению АПК

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСемена подсолнечника
Семена подсолнечника - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Семена подсолнечника
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) на первом в текущем году заседании экспертной комиссии РЭЦ по отбору компаний для размещения продукции в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом одобрил первые 10 кандидатов, сообщает центр.
"Всего на обсуждение было представлено 15 заявок от 10 компаний, из них 6 в Китай, 5 в ОАЭ и 4 во Вьетнам. Все компании получили одобрение экспертной комиссии", - говорится в сообщении.
Аккредитованный экспортер питьевой воды производства ООО "Байкалика" - ООО "Байкалика провайдер" - представит питьевую воду из озера Байкал в ОАЭ.
ООО "Пасифик краб", входящая в крупнейшую на Дальнем Востоке крабопромысловую группу "Русский краб", направит крабовую продукцию в Китай и ОАЭ.
Производитель продуктов без сахара ООО "Ямми Фудс" будет демонстрировать натуральные низкокалорийные джемы без сахара в павильон в КНР, а ООО "СОРДИС" – один из крупнейших производителей крепких алкогольных напитков в России - поставит водку, настойки и коньяк в павильоны и Китая, и Вьетнама.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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Производитель растительных, гибридных и клеточных альтернатив мясу ООО "Гринвайз" представит растительные джерки в ОАЭ, КНР и Вьетнаме.
ООО "ПЕРОНИ" – российская семейная компания, придумавшая и выпустившая в 2013 году мёд-суфле, направит его, а также подарочные наборы, медовый чай, специи и мед в Дубай.
Официальный представитель компании "Сиббалт" - ООО "Сибснэк" - представит картофельные чипсы Drive chips в павильоне в Китае.
Структурное подразделение и экспортер ООО "АгроСоюз" ООО "Соломон-трейд" выставит снеки - жареные семена подсолнечника и тыквы, арахис, натуральный грильяж - в павильоне в ОАЭ.
Производитель и поставщик экологически чистого кедрового ореха и кедрового масла ООО "Пиар" направит свою продукцию для демонстрации в Хошимине (Вьетнам).
ООО "Беркана", специализирующаяся на экспорте российских продуктов питания и напитков, представит каши быстрого приготовления в Китае и Вьетнаме.
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"В результате первого заседания нашей экспертной комиссии были одобрены все компании, подавшие заявку на размещение своей продукции в павильонах за рубежом. С многими из этих компаний мы работаем не первый год и очень рады, что они к нам возвращаются и повторно направляют заявки на участие, в том числе на размещение в новых странах. Участие в программе дает компаниям АПК возможность попробовать свои силы на новых рынках, лучше узнать потребительские предпочтения в целевых странах, найти контакты и продвинуться в экспорте", – рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
 
ОАЭВьетнамРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"ВЭБ.РФ (ВЭБ)Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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