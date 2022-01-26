https://ria.ru/20220126/pribyl-1769529029.html

"Эксперт РА": российские банки в 2022 году не повторят рекорд по прибыли

"Эксперт РА": российские банки в 2022 году не повторят рекорд по прибыли - РИА Новости, 26.01.2022

"Эксперт РА": российские банки в 2022 году не повторят рекорд по прибыли

Чистая прибыль российских банков в 2022 году будет меньше прогнозируемого результата прошлого года в 2,4-2,5 триллиона рублей и будет находиться в диапазоне... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T01:38

2022-01-26T01:38

2022-01-26T01:41

экономика

эксперт ра

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Чистая прибыль российских банков в 2022 году будет меньше прогнозируемого результата прошлого года в 2,4-2,5 триллиона рублей и будет находиться в диапазоне 2,1-2,3 триллиона рублей, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".По прогнозу ЦБ РФ, чистая прибыль российских банков в 2021 году может составить 2,5 триллиона рублей. Согласно январскому опросу РИА Новости, российским банкам в 2022 году будет сложнее получить чистую прибыль выше, чем по итогам 2021 года, результат будет либо сопоставим, либо ниже, падение может составить до 25%.Они поясняют, что чистая прибыль банковского сектора "не дотянет" до прошлогоднего уровня из-за охлаждения рынка потребительского кредитования, замедления выдач ипотеки, удорожания фондирования, а также увеличения стоимости риска как по розничным, так и по корпоративным ссудам.По оценкам "Эксперт РА", в 2022 году чистые отчисления в резервы вырастут до 1 триллиона рублей. Увеличение нормы резервирования произойдет в связи с вызреванием выдач розничных кредитов 2020–2021 годов, а также с ухудшением кредитного качества части реструктурированных ссуд, указывают аналитики."Помимо этого, давление на прибыль окажут отдельные дефолты крупных корпоративных заемщиков на фоне макроэкономической нестабильности, масштаб которых будет ограниченным и абсорбируется запасом достаточности капитала банков, но все же окажет материальное влияние на финансовый результат в сочетании с другими факторами", - заключили эксперты.

https://ria.ru/20220124/valyuta-1769278984.html

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экономика, эксперт ра, россия