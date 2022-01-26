Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/premiya-1769615422.html
Суд в Костроме счел незаконными копеечные премии сотрудникам колледжа
Суд в Костроме счел незаконными копеечные премии сотрудникам колледжа - РИА Новости, 26.01.2022
Суд в Костроме счел незаконными копеечные премии сотрудникам колледжа
Ленинский суд Костромы потребовал у Костромского автотранспортного колледжа выплатить 67,5 тысячи рублей замдиректора учреждения вместо ранее выплаченных... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:45
2022-01-26T14:45
происшествия
кострома
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Ленинский суд Костромы потребовал у Костромского автотранспортного колледжа выплатить 67,5 тысячи рублей замдиректора учреждения вместо ранее выплаченных надбавок в 2,5 рубля, сообщается на сайте суда.В июле 2021 года СМИ опубликовали копию некоего документа о размере ежемесячных стимулирующих выплат за стаж работы сотрудникам этого колледжа, согласно которому выплаты составляют от 50 копеек за 5-10 лет работы до 2,5 рубля за 20-летний стаж.Такие выплаты предназначены людям за период c 1 января 2019 года по 31 марта 2021 года. Позже руководство учебного заведения пояснило, что таким образом "изыскивало средства" за два прошлых года, когда выплаты вообще не были начислены.Сообщалось, что в настоящее время преподаватели получают надбавки в размере от 500 рублей в месяц при стаже работы от 5 до 10 лет и до 2,5 тысячи рублей при стаже работы от 20 лет и выше.Ленинский районный суд Костромы сообщил, что рассмотрел иск замдиректора колледжа о взыскании с учебного заведения задолженности по выплатам стимулирующего характера за стаж работы.Женщина в суде пояснила, что является сотрудником колледжа с более чем 20-летним стажем работы. В колледже с 1 апреля 2021 года установлены ежемесячные выплаты за стаж работы 5-10 лет - 500 рублей, 10-15 лет - 1000 рублей, 15-20 лет - 1500 рублей, свыше 20 лет – 2500 рублей.В июне 2021 года она обратилась в суд с требованием взыскать с колледжа в ее пользу за период c 1 января 2019 года по 31 марта 2021 года 67,5 тысячи рублей из расчета 2,5 тысячи рублей в месяц. Истец пояснила, вскоре после ее обращения в суд в колледже был выпущен приказ от 9 июля 2021 года о тех самых копеечных надбавках за указанный период."Истец полагала, что приказ от 09.07.2021 года издан работодателем в связи с ее обращением в суд, и преследовал цель существенно снизить задолженность по выплатам. Размер выплаты 2,50 руб. является оскорбительным для педагогического работника, имеющего непрерывный стаж работы в образовательном учреждении более 20 лет", - говорится в сообщении суда.Суд встал на сторону истца. "Суд взыскал… в пользу истца задолженность по выплатам за стаж за период с января 2019 года по март 2021 года включительно в сумме 67 432 руб. 50 коп. При определении задолженности суд руководствовался приказом от 01.04.2021 года, поскольку последующее уменьшение размера стимулирующей выплаты явно ухудшает правовое положение истца как работника и нарушает требования основных принципов трудового законодательства", - говорится в сообщении.Костромской автотранспортный колледж подал жалобу на данное решение. Она пока не рассмотрена.
https://ria.ru/20210723/premiya-1742515010.html
https://ria.ru/20210602/dengi-1735176243.html
кострома
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кострома, россия
14:45 26.01.2022
 
Суд в Костроме счел незаконными копеечные премии сотрудникам колледжа

Суд счел незаконными копеечные премии сотрудникам Костромского автотранспортного колледжа

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Ленинский суд Костромы потребовал у Костромского автотранспортного колледжа выплатить 67,5 тысячи рублей замдиректора учреждения вместо ранее выплаченных надбавок в 2,5 рубля, сообщается на сайте суда.
В июле 2021 года СМИ опубликовали копию некоего документа о размере ежемесячных стимулирующих выплат за стаж работы сотрудникам этого колледжа, согласно которому выплаты составляют от 50 копеек за 5-10 лет работы до 2,5 рубля за 20-летний стаж.
Монеты номиналом 50 и 10 копеек - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля 2021, 11:46
Руководство колледжа в Костроме объяснило копеечные премии сотрудникам
Такие выплаты предназначены людям за период c 1 января 2019 года по 31 марта 2021 года. Позже руководство учебного заведения пояснило, что таким образом "изыскивало средства" за два прошлых года, когда выплаты вообще не были начислены.
Сообщалось, что в настоящее время преподаватели получают надбавки в размере от 500 рублей в месяц при стаже работы от 5 до 10 лет и до 2,5 тысячи рублей при стаже работы от 20 лет и выше.
Ленинский районный суд Костромы сообщил, что рассмотрел иск замдиректора колледжа о взыскании с учебного заведения задолженности по выплатам стимулирующего характера за стаж работы.
Женщина в суде пояснила, что является сотрудником колледжа с более чем 20-летним стажем работы. В колледже с 1 апреля 2021 года установлены ежемесячные выплаты за стаж работы 5-10 лет - 500 рублей, 10-15 лет - 1000 рублей, 15-20 лет - 1500 рублей, свыше 20 лет – 2500 рублей.
В июне 2021 года она обратилась в суд с требованием взыскать с колледжа в ее пользу за период c 1 января 2019 года по 31 марта 2021 года 67,5 тысячи рублей из расчета 2,5 тысячи рублей в месяц. Истец пояснила, вскоре после ее обращения в суд в колледже был выпущен приказ от 9 июля 2021 года о тех самых копеечных надбавках за указанный период.
"Истец полагала, что приказ от 09.07.2021 года издан работодателем в связи с ее обращением в суд, и преследовал цель существенно снизить задолженность по выплатам. Размер выплаты 2,50 руб. является оскорбительным для педагогического работника, имеющего непрерывный стаж работы в образовательном учреждении более 20 лет", - говорится в сообщении суда.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня 2021, 01:16
Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
Суд встал на сторону истца. "Суд взыскал… в пользу истца задолженность по выплатам за стаж за период с января 2019 года по март 2021 года включительно в сумме 67 432 руб. 50 коп. При определении задолженности суд руководствовался приказом от 01.04.2021 года, поскольку последующее уменьшение размера стимулирующей выплаты явно ухудшает правовое положение истца как работника и нарушает требования основных принципов трудового законодательства", - говорится в сообщении.
Костромской автотранспортный колледж подал жалобу на данное решение. Она пока не рассмотрена.
 
ПроисшествияКостромаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда
01:33В США заявили о готовности ввести масштабные санкции против России
01:22В ЕС оценили ответ США на предложения России
01:17Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений
01:15Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
Лента новостейМолния
Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады ЛенинградаВ США заявили о готовности ввести масштабные санкции против РоссииВ ЕС оценили ответ США на предложения РоссииСоветники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашенийЭкономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсииГлава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве