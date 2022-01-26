https://ria.ru/20220126/premiya-1769615422.html

Суд в Костроме счел незаконными копеечные премии сотрудникам колледжа

Суд в Костроме счел незаконными копеечные премии сотрудникам колледжа - РИА Новости, 26.01.2022

Суд в Костроме счел незаконными копеечные премии сотрудникам колледжа

Ленинский суд Костромы потребовал у Костромского автотранспортного колледжа выплатить 67,5 тысячи рублей замдиректора учреждения вместо ранее выплаченных... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:45

2022-01-26T14:45

2022-01-26T14:45

происшествия

кострома

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Ленинский суд Костромы потребовал у Костромского автотранспортного колледжа выплатить 67,5 тысячи рублей замдиректора учреждения вместо ранее выплаченных надбавок в 2,5 рубля, сообщается на сайте суда.В июле 2021 года СМИ опубликовали копию некоего документа о размере ежемесячных стимулирующих выплат за стаж работы сотрудникам этого колледжа, согласно которому выплаты составляют от 50 копеек за 5-10 лет работы до 2,5 рубля за 20-летний стаж.Такие выплаты предназначены людям за период c 1 января 2019 года по 31 марта 2021 года. Позже руководство учебного заведения пояснило, что таким образом "изыскивало средства" за два прошлых года, когда выплаты вообще не были начислены.Сообщалось, что в настоящее время преподаватели получают надбавки в размере от 500 рублей в месяц при стаже работы от 5 до 10 лет и до 2,5 тысячи рублей при стаже работы от 20 лет и выше.Ленинский районный суд Костромы сообщил, что рассмотрел иск замдиректора колледжа о взыскании с учебного заведения задолженности по выплатам стимулирующего характера за стаж работы.Женщина в суде пояснила, что является сотрудником колледжа с более чем 20-летним стажем работы. В колледже с 1 апреля 2021 года установлены ежемесячные выплаты за стаж работы 5-10 лет - 500 рублей, 10-15 лет - 1000 рублей, 15-20 лет - 1500 рублей, свыше 20 лет – 2500 рублей.В июне 2021 года она обратилась в суд с требованием взыскать с колледжа в ее пользу за период c 1 января 2019 года по 31 марта 2021 года 67,5 тысячи рублей из расчета 2,5 тысячи рублей в месяц. Истец пояснила, вскоре после ее обращения в суд в колледже был выпущен приказ от 9 июля 2021 года о тех самых копеечных надбавках за указанный период."Истец полагала, что приказ от 09.07.2021 года издан работодателем в связи с ее обращением в суд, и преследовал цель существенно снизить задолженность по выплатам. Размер выплаты 2,50 руб. является оскорбительным для педагогического работника, имеющего непрерывный стаж работы в образовательном учреждении более 20 лет", - говорится в сообщении суда.Суд встал на сторону истца. "Суд взыскал… в пользу истца задолженность по выплатам за стаж за период с января 2019 года по март 2021 года включительно в сумме 67 432 руб. 50 коп. При определении задолженности суд руководствовался приказом от 01.04.2021 года, поскольку последующее уменьшение размера стимулирующей выплаты явно ухудшает правовое положение истца как работника и нарушает требования основных принципов трудового законодательства", - говорится в сообщении.Костромской автотранспортный колледж подал жалобу на данное решение. Она пока не рассмотрена.

https://ria.ru/20210723/premiya-1742515010.html

https://ria.ru/20210602/dengi-1735176243.html

кострома

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кострома, россия