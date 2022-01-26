https://ria.ru/20220126/preimuschestva-1769577120.html

США и Запад хотят обеспечить себе односторонние преимущества, заявил Лавров

США и Запад хотят обеспечить себе односторонние преимущества, заявил Лавров - РИА Новости, 26.01.2022

США и Запад хотят обеспечить себе односторонние преимущества, заявил Лавров

США и Запад хотят обеспечить себе односторонние преимущества, не считаются с интересами других стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:19

2022-01-26T12:19

2022-01-26T12:35

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США и Запад хотят обеспечить себе односторонние преимущества, не считаются с интересами других стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ведомые Соединенными Штатами западники пытаются противостоять объективному ходу истории, стремятся обеспечить себе односторонние преимущества, не очень считаясь с интересами других, а на самом деле, совсем не считаясь. Причем не считаясь с законными интересами всех остальных стран", - сказал Лавров на "Правительственном часе" в Госдуме.Министр добавил, что Вашингтон со своими союзниками "настойчиво навязывает мировому сообществу собственное видение устройства международной жизни, называя все это "необходимостью становления и уважения порядка, основанного на правилах"."В рамках этой концепции Запад присваивает себе право разрабатывать правила в самых разных областях, полностью игнорируя принцип подлинной универсальной многосторонности, который воплощен в Организации Объединенных Наций, и подрывая тем самым международное право и ООНоцентричную архитектуру международных отношений", - заключил глава МИД.

https://ria.ru/20220125/ukraina-1769510707.html

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в мире, сша, сергей лавров, вашингтон (город), оон, госдума рф