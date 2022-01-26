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В Киеве предприниматели вновь собираются на митинг у здания Рады
В Киеве предприниматели вновь собираются на митинг у здания Рады - РИА Новости, 26.01.2022
В Киеве предприниматели вновь собираются на митинг у здания Рады
Несколько десятков предпринимателей пришли в среду к зданию Верховной рады Украины на митинг с требованием принять законопроект об упрощенной системе... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:15
2022-01-26T11:15
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Несколько десятков предпринимателей пришли в среду к зданию Верховной рады Украины на митинг с требованием принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и о ряде других ослаблений в налоговом кодексе, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник предприниматели прошли шествием по центральным улицам Киева, они требовали принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и о ряде других послаблений в налоговом кодексе. После шествия они вернулись к зданию Рады и продолжили митинг. Там произошла потасовка между полицией и предпринимателями. Участники митинга собрали инициативную группу и предприняли попытку пройти в здание украинского парламента. Митингующие зажигали дымовые шашки и применяли газовые баллончики. В ходе стычек несколько человек оказались на земле, их отвели в сторону из толпы в целях безопасности. Кроме того, правоохранители грубо задержали десятки наиболее активных участников акции. Затем силовики начали оттеснять толпу от здания украинского парламента. После очередных стычек и массовых задержаний митинг завершился. По данным полиции, в стычках пострадали трое участников акции и 18 правоохранителей.Начало митинга было запланировано на 10.00 мск среды, но предприниматели начали приходить только к 10.30 мск. Несколько десятков человек стоят на площади перед зданием украинского парламента. У них нет сцены и звукоусиливающей аппаратуры, они держат несколько флагов организаций предпринимателей. Участники акции стоят и общаются между собой.Здание Рады охраняют полицейские и бойцы нацгвардии. На некоторых улицах в правительственном квартале перекрыты блокпостами силовиков. Обстановка в центре Киева спокойная.Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.Президент Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
https://ria.ru/20220125/stychki-1769518617.html
https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
11:15 26.01.2022
 
В Киеве предприниматели вновь собираются на митинг у здания Рады

В Киеве предприниматели вновь собираются у здания Рады на митинг за налоговые послабления

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста представителей малого и среднего бизнеса, которые требуют отмены карантинных ограничений, вызванных коронавирусом, у здания Верховной рады Украины в Киеве
Участники акции протеста представителей малого и среднего бизнеса, которые требуют отмены карантинных ограничений, вызванных коронавирусом, у здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста представителей малого и среднего бизнеса, которые требуют отмены карантинных ограничений, вызванных коронавирусом, у здания Верховной рады Украины в Киеве
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КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Несколько десятков предпринимателей пришли в среду к зданию Верховной рады Украины на митинг с требованием принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и о ряде других ослаблений в налоговом кодексе, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник предприниматели прошли шествием по центральным улицам Киева, они требовали принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и о ряде других послаблений в налоговом кодексе. После шествия они вернулись к зданию Рады и продолжили митинг. Там произошла потасовка между полицией и предпринимателями. Участники митинга собрали инициативную группу и предприняли попытку пройти в здание украинского парламента. Митингующие зажигали дымовые шашки и применяли газовые баллончики. В ходе стычек несколько человек оказались на земле, их отвели в сторону из толпы в целях безопасности. Кроме того, правоохранители грубо задержали десятки наиболее активных участников акции. Затем силовики начали оттеснять толпу от здания украинского парламента. После очередных стычек и массовых задержаний митинг завершился. По данным полиции, в стычках пострадали трое участников акции и 18 правоохранителей.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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В Киеве пострадали 18 правоохранителей из-за стычек у здания Рады
Начало митинга было запланировано на 10.00 мск среды, но предприниматели начали приходить только к 10.30 мск. Несколько десятков человек стоят на площади перед зданием украинского парламента. У них нет сцены и звукоусиливающей аппаратуры, они держат несколько флагов организаций предпринимателей. Участники акции стоят и общаются между собой.
Здание Рады охраняют полицейские и бойцы нацгвардии. На некоторых улицах в правительственном квартале перекрыты блокпостами силовиков. Обстановка в центре Киева спокойная.
Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.
Президент Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
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