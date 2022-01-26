https://ria.ru/20220126/potok-1769588399.html

Польские орлы совсем осмелели и пытаются командовать Германией

Польша потребовала от Германии "четких сигналов" по ситуации с Украиной - РИА Новости, 26.01.2022

Польские орлы совсем осмелели и пытаются командовать Германией

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк потребовал от немецких властей отказаться от проекта "Северный поток — 2", пишет Die... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:00

2022-01-26T13:00

2022-01-26T14:57

в мире

германия

польша

мид польши

нато

балтийское море

восточная европа

северный поток — 2

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк потребовал от немецких властей отказаться от проекта "Северный поток — 2", пишет Die Zeit."В Польше и других странах Восточной Европы многие задаются вопросом, в какую игру на самом деле играет Германия в украинском конфликте", — заявил дипломат.По его словам, Варшава не уверена в том, кого поддерживает Берлин.Среди таких сигналов он назвал решительный отказ от "Северного потока — 2" и разрешение на поставки немецкого вооружения из Эстонии на Украину."Мы находимся в особой ситуации. И в особой ситуации вы должны прибегать к специальным средствам. Именно поэтому мы ожидаем от правительства Германии решительных действий, а не затуманивания фактов", — подчеркнул замглавы МИД Польши.Ранее Wall Street Journal со ссылкой на неназванных немецких и эстонских чиновников сообщила, что Берлин заблокировал передачу артиллерии немецкого производства из Эстонии на Украину. Представитель правительства ФРГ отметил, что прямые поставки немецких вооружений или их экспорт через третьи страны возможны лишь после получения специального разрешения, которое в этом случае пока не предоставили. Эстонский чиновник уточнил, что его правительство все еще пытается убедить Берлин "передумать".В последние месяцы западные СМИ постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз опровергали эти заявления, отмечая, что подобные выпады используются как предлог для размещения у российских границ военной техники и сил НАТО. В Москве подчеркивали, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.Магистраль "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложена по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.Против трубопровода активно выступают США, которые хотят использовать его как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. В Москве неоднократно указывали на коммерческий характер проекта и призывали не политизировать его реализацию.

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

https://ria.ru/20220118/germaniya-1768272623.html

германия

польша

балтийское море

восточная европа

россия

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