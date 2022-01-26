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Депутат прокомментировал возможные поставки оружия ДНР и ЛНР
Депутат прокомментировал возможные поставки оружия ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.01.2022
Депутат прокомментировал возможные поставки оружия ДНР и ЛНР
Принимать дополнительные законы для оказания военной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР не потребуется, но промедление недопустимо, заявил РИА Новости член РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:08
2022-01-26T18:08
в мире
андрей турчак
единая россия
госдума рф
андрей гурулев
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Принимать дополнительные законы для оказания военной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР не потребуется, но промедление недопустимо, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев (ЕР).Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Решение поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) не лишено смысла. Россия в любом варианте будет защищать своих граждан, которые живут на этих территориях. Ключевое слово – защищать", - подчеркнул он."Поэтому в текущих условиях, нам, думаю, никакие дополнительные законы не потребуются. В таких ситуациях промедление недопустимо", - добавил парламентарий.Объем поставок вооружения для ДНР и ЛНР со стороны России должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия на Украину с Запада, заявил Андрей Гурулев."Объем вооружения должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия в Украину с Запада, а в последнее время, мы знаем – эти объемы очень велики", - подчеркнул политик.Говоря о классификации и поставках вооружений, он отметил, что "это должны быть системы противовоздушной обороны, противотанковые ракетные комплексы"."Но, конечно, окончательное решение будет лежать на верховном главнокомандующем", - констатировал он.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
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в мире, андрей турчак, единая россия, госдума рф, андрей гурулев, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
18:08 26.01.2022
 
Депутат прокомментировал возможные поставки оружия ДНР и ЛНР

Депутат Гурулев: дополнительные законы для поставок вооружения ДНР и ЛНР не потребуются

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Принимать дополнительные законы для оказания военной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР не потребуется, но промедление недопустимо, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев (ЕР).
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.
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"Решение поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) не лишено смысла. Россия в любом варианте будет защищать своих граждан, которые живут на этих территориях. Ключевое слово – защищать", - подчеркнул он.
"Поэтому в текущих условиях, нам, думаю, никакие дополнительные законы не потребуются. В таких ситуациях промедление недопустимо", - добавил парламентарий.
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Объем поставок вооружения для ДНР и ЛНР со стороны России должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия на Украину с Запада, заявил Андрей Гурулев.
"Объем вооружения должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия в Украину с Запада, а в последнее время, мы знаем – эти объемы очень велики", - подчеркнул политик.
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Говоря о классификации и поставках вооружений, он отметил, что "это должны быть системы противовоздушной обороны, противотанковые ракетные комплексы".
"Но, конечно, окончательное решение будет лежать на верховном главнокомандующем", - констатировал он.
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В миреАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФАндрей ГурулевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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