https://ria.ru/20220126/postavki-1769662329.html

Депутат прокомментировал возможные поставки оружия ДНР и ЛНР

Депутат прокомментировал возможные поставки оружия ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.01.2022

Депутат прокомментировал возможные поставки оружия ДНР и ЛНР

Принимать дополнительные законы для оказания военной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР не потребуется, но промедление недопустимо, заявил РИА Новости член РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:08

2022-01-26T18:08

2022-01-26T18:08

в мире

андрей турчак

единая россия

госдума рф

андрей гурулев

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Принимать дополнительные законы для оказания военной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР не потребуется, но промедление недопустимо, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев (ЕР).Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии."Решение поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) не лишено смысла. Россия в любом варианте будет защищать своих граждан, которые живут на этих территориях. Ключевое слово – защищать", - подчеркнул он."Поэтому в текущих условиях, нам, думаю, никакие дополнительные законы не потребуются. В таких ситуациях промедление недопустимо", - добавил парламентарий.Объем поставок вооружения для ДНР и ЛНР со стороны России должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия на Украину с Запада, заявил Андрей Гурулев."Объем вооружения должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия в Украину с Запада, а в последнее время, мы знаем – эти объемы очень велики", - подчеркнул политик.Говоря о классификации и поставках вооружений, он отметил, что "это должны быть системы противовоздушной обороны, противотанковые ракетные комплексы"."Но, конечно, окончательное решение будет лежать на верховном главнокомандующем", - констатировал он.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

https://ria.ru/20220126/shufrich-1769660689.html

https://ria.ru/20220126/komik-1769617742.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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