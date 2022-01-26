https://ria.ru/20220126/posol-1769684692.html

Посол США покинул МИД после сообщений СМИ о передаче ответа по гарантиям

Посол США покинул МИД после сообщений СМИ о передаче ответа по гарантиям - РИА Новости, 26.01.2022

Посол США покинул МИД после сообщений СМИ о передаче ответа по гарантиям

Посол США в РФ Джонн Салливан, прибывший в МИД на фоне сообщений СМИ о передаче Москве ответа по гарантиям безопасности, покинул здание дипведомства, передаёт... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T20:09

2022-01-26T20:09

2022-01-26T20:45

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в мире

джон салливан

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Посол США в РФ Джонн Салливан, прибывший в МИД на фоне сообщений СМИ о передаче Москве ответа по гарантиям безопасности, покинул здание дипведомства, передаёт корреспондент РИА Новости.Дипломат покинул территорию ведомства на автомобиле посольства.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что машина посла припаркована у здания МИД России.Посол США не стал отвечать на вопрос РИА Новости, что он делал в здании министерства, в руках у него была черная папка.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

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Посол США покинул здание МИД России Посол США в РФ Джонн Салливан, прибывший в МИД на фоне сообщений СМИ о передаче Москве ответа по гарантиям безопасности, покинул здание дипведомства, передаёт корреспондент РИА Новости. 2022-01-26T20:09 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сша, москва, россия, в мире, джон салливан