https://ria.ru/20220126/posol-1769684692.html
Посол США покинул МИД после сообщений СМИ о передаче ответа по гарантиям
Посол США покинул МИД после сообщений СМИ о передаче ответа по гарантиям - РИА Новости, 26.01.2022
Посол США покинул МИД после сообщений СМИ о передаче ответа по гарантиям
Посол США в РФ Джонн Салливан, прибывший в МИД на фоне сообщений СМИ о передаче Москве ответа по гарантиям безопасности, покинул здание дипведомства, передаёт... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T20:09
2022-01-26T20:09
2022-01-26T20:45
сша
москва
россия
в мире
джон салливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769688562_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc788fab3a041cafd490a2ed9f850457.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Посол США в РФ Джонн Салливан, прибывший в МИД на фоне сообщений СМИ о передаче Москве ответа по гарантиям безопасности, покинул здание дипведомства, передаёт корреспондент РИА Новости.Дипломат покинул территорию ведомства на автомобиле посольства.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что машина посла припаркована у здания МИД России.Посол США не стал отвечать на вопрос РИА Новости, что он делал в здании министерства, в руках у него была черная папка.
https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769688562_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e7cae97f90b55624a8790679b7e2713c.jpg
Посол США покинул здание МИД России
Посол США в РФ Джонн Салливан, прибывший в МИД на фоне сообщений СМИ о передаче Москве ответа по гарантиям безопасности, покинул здание дипведомства, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-01-26T20:09
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, россия, в мире, джон салливан
20:09 26.01.2022 (обновлено: 20:45 26.01.2022)
Посол США покинул МИД после сообщений СМИ о передаче ответа по гарантиям
Посол Салливан покинул МИД после сообщений СМИ о передаче ответа США по гарантиям