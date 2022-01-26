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Блинкен сообщил о поставке новой партии военной помощи на Украину
Блинкен сообщил о поставке новой партии военной помощи на Украину - РИА Новости, 26.01.2022
Блинкен сообщил о поставке новой партии военной помощи на Украину
США в ближайшие дни поставят на Украину новую партию помощи в сфере безопасности, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T20:58
2022-01-26T20:58
2022-01-26T22:22
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США в ближайшие дни поставят на Украину новую партию помощи в сфере безопасности, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Три партии оборонной военной помощи прибывают в Киев на этой неделе.., еще больше последует в ближайшие дни", - сказал он, выступая перед журналистами. По его словам, Вашингтон в прошлом году поставил Украине больше военной помощи, нежели в любой другой год до этого.США рассматривают варианты поддержки экономики Украины на фоне кризиса, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.Как указал госсекретарь, США значительно укрепляют поддержку Украине, в том числе оказывая военную оборонительную помощь."Мы знаем, что украинская экономика и финансовые позиции находятся под воздействием этого кризиса. И также, как мы укрепляем безопасность Украины, мы изучаем, как мы можем еще поддержать экономику в дополнение к той помощи, которую мы уже оказали. Также поступают и наши европейские союзники и партнеры", - сказал Блинкен.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, украина, сша, нато, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
20:58 26.01.2022 (обновлено: 22:22 26.01.2022)
Блинкен сообщил о поставке новой партии военной помощи на Украину
Госсекретарь Блинкен: США поставят новую партию военной помощи на Украину в ближайшие дни