https://ria.ru/20220126/pomosch-1769690778.html

Блинкен сообщил о поставке новой партии военной помощи на Украину

Блинкен сообщил о поставке новой партии военной помощи на Украину - РИА Новости, 26.01.2022

Блинкен сообщил о поставке новой партии военной помощи на Украину

США в ближайшие дни поставят на Украину новую партию помощи в сфере безопасности, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T20:58

2022-01-26T20:58

2022-01-26T22:22

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США в ближайшие дни поставят на Украину новую партию помощи в сфере безопасности, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Три партии оборонной военной помощи прибывают в Киев на этой неделе.., еще больше последует в ближайшие дни", - сказал он, выступая перед журналистами. По его словам, Вашингтон в прошлом году поставил Украине больше военной помощи, нежели в любой другой год до этого.США рассматривают варианты поддержки экономики Украины на фоне кризиса, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.Как указал госсекретарь, США значительно укрепляют поддержку Украине, в том числе оказывая военную оборонительную помощь."Мы знаем, что украинская экономика и финансовые позиции находятся под воздействием этого кризиса. И также, как мы укрепляем безопасность Украины, мы изучаем, как мы можем еще поддержать экономику в дополнение к той помощи, которую мы уже оказали. Также поступают и наши европейские союзники и партнеры", - сказал Блинкен.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220126/shufrich-1769660689.html

https://ria.ru/20220126/krym-1769680504.html

https://ria.ru/20220126/demokratiya-1769488363.html

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