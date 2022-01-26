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СМИ: Польша заявила о готовности к инспекции России на объектах ПВО США
СМИ: Польша заявила о готовности к инспекции России на объектах ПВО США - РИА Новости, 26.01.2022
СМИ: Польша заявила о готовности к инспекции России на объектах ПВО США
Польские должностные лица заявили, что готовы к инспекциям РФ на объектах ПВО США в Румынии и Польше, если Россия разрешит инспекции "ракетной деятельности" в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:13
2022-01-26T23:13
2022-01-26T23:27
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Польские должностные лица заявили, что готовы к инспекциям РФ на объектах ПВО США в Румынии и Польше, если Россия разрешит инспекции "ракетной деятельности" в Калининграде, сообщает газета Wall Street Journal.Согласно изданию, США и союзники в Европе обсуждали идею разрешить России инспекции объектов с системами противоракетной обороны в Польше и Румынии."Польские должностные лица заявили, что правительство открыто к инспекциям ПВО (РФ) при условии, что Россия разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде", - говорится в сообщении газеты.
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в мире, калининград, сша, россия
23:13 26.01.2022 (обновлено: 23:27 26.01.2022)
СМИ: Польша заявила о готовности к инспекции России на объектах ПВО США
WSJ: Польша заявила о готовности к инспекции России на объектах ПВО США в Европе