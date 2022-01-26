https://ria.ru/20220126/pogoda-1769576359.html

Москвичам пообещали снежную и теплую погоду в конце января

Москвичам пообещали снежную и теплую погоду в конце января - РИА Новости, 26.01.2022

Москвичам пообещали снежную и теплую погоду в конце января

Январь в Москве закончится облачной, снежной и относительно теплой погодой, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:16

2022-01-26T12:16

2022-01-26T12:16

общество

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Январь в Москве закончится облачной, снежной и относительно теплой погодой, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Месяц закончится у нас погодой облачной, снежной и относительно теплой, потому что в течение суток мы ожидаем, что в Москве будет минус 1-6, то есть температура воздуха будет градусов на 5-6 выше климатической нормы. Хотя 31 января по климату - самый холодный день года", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20220126/pogoda-1769573921.html

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общество, москва, погода, татьяна позднякова