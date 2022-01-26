https://ria.ru/20220126/pogoda-1769573921.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 26.01.2022

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Небольшой снег и до минус 5 градусов днём ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:06

2022-01-26T12:06

2022-01-26T12:06

общество

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 5 градусов днём ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В ближайшие сутки у нас возможен только местами небольшой снег, а потом характер погоды будет меняться, потому что атмосферное давление станет понижаться, и температурный режим немного изменится. Вечером в пятницу и в ночь на субботу увеличится возможность снега, у нас уже снега будет выпадать больше. Днём в субботу небольшой снежок. Ночная температура в Москве будет порядка минус 6-8 градусов, по области до минус 11, дневная температура воздуха в городе около минус 5 градусов", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, в воскресенье погода сохранится облачная с небольшим снегом, ночная температура останется на уровне субботы. "А дневная температура повысится, потому что постепенно к нам с южными потоками к нам станет поступать более тёплый воздух, то есть погоду будет определять следующий Атлантический циклон, поэтому максимальная температура 30 числа будет порядка минус 1-3 градусов", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20220117/zima-1768201689.html

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общество, москва, погода, татьяна позднякова