https://ria.ru/20220126/pogoda-1769573921.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 26.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Небольшой снег и до минус 5 градусов днём ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:06
2022-01-26T12:06
2022-01-26T12:06
общество
москва
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 5 градусов днём ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В ближайшие сутки у нас возможен только местами небольшой снег, а потом характер погоды будет меняться, потому что атмосферное давление станет понижаться, и температурный режим немного изменится. Вечером в пятницу и в ночь на субботу увеличится возможность снега, у нас уже снега будет выпадать больше. Днём в субботу небольшой снежок. Ночная температура в Москве будет порядка минус 6-8 градусов, по области до минус 11, дневная температура воздуха в городе около минус 5 градусов", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, в воскресенье погода сохранится облачная с небольшим снегом, ночная температура останется на уровне субботы. "А дневная температура повысится, потому что постепенно к нам с южными потоками к нам станет поступать более тёплый воздух, то есть погоду будет определять следующий Атлантический циклон, поэтому максимальная температура 30 числа будет порядка минус 1-3 градусов", - добавила Позднякова.
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общество, москва, погода, татьяна позднякова
Москвичам рассказали о погоде в выходные
В Москве в выходные ожидается небольшой снег и до минус пяти градусов днем