https://ria.ru/20220126/podderzhka-1769675101.html

Дипломаты готовы оказать поддержку семье россиян, задержанных в Германии

Дипломаты готовы оказать поддержку семье россиян, задержанных в Германии - РИА Новости, 26.01.2022

Дипломаты готовы оказать поддержку семье россиян, задержанных в Германии

Посольство РФ готово оказать поддержку семье россиян, ранее задержанных в ФРГ, пока обращения не поступало, заявили журналистам в дипмиссии в Берлине. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T19:03

2022-01-26T19:03

2022-01-26T19:03

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Посольство РФ готово оказать поддержку семье россиян, ранее задержанных в ФРГ, пока обращения не поступало, заявили журналистам в дипмиссии в Берлине."Соответствующее обращение от российских граждан в посольство не поступало. В случае его поступления готовы оказать предусмотренную действующим российским законодательством поддержку в рамках имеющихся полномочий", - заявили в посольстве.Шестеро россиян задержаны в Германии при попытке нелегального въезда в страну, речь идет о семье с несовершеннолетними детьми, говорится в сообщении пресс-службы полиции ФРГ, поступившем ранее в РИА Новости.

https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769663483.html

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в мире, берлин (город), германия, россия