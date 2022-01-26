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Дипломаты готовы оказать поддержку семье россиян, задержанных в Германии
Дипломаты готовы оказать поддержку семье россиян, задержанных в Германии - РИА Новости, 26.01.2022
Дипломаты готовы оказать поддержку семье россиян, задержанных в Германии
Посольство РФ готово оказать поддержку семье россиян, ранее задержанных в ФРГ, пока обращения не поступало, заявили журналистам в дипмиссии в Берлине. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:03
2022-01-26T19:03
2022-01-26T19:03
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Посольство РФ готово оказать поддержку семье россиян, ранее задержанных в ФРГ, пока обращения не поступало, заявили журналистам в дипмиссии в Берлине."Соответствующее обращение от российских граждан в посольство не поступало. В случае его поступления готовы оказать предусмотренную действующим российским законодательством поддержку в рамках имеющихся полномочий", - заявили в посольстве.Шестеро россиян задержаны в Германии при попытке нелегального въезда в страну, речь идет о семье с несовершеннолетними детьми, говорится в сообщении пресс-службы полиции ФРГ, поступившем ранее в РИА Новости.
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в мире, берлин (город), германия, россия
Дипломаты готовы оказать поддержку семье россиян, задержанных в Германии
Посольство в Берлине готово оказать поддержку семье россиян, ранее задержанных в Германии