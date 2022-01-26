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Бизнес Подмосковья получил поддержку на 4,3 млрд рублей
Бизнес Подмосковья получил поддержку на 4,3 млрд рублей - РИА Новости, 26.01.2022
Бизнес Подмосковья получил поддержку на 4,3 млрд рублей
Бизнесмены Московской области получили более 4,3 миллиарда рублей в рамках второго этапа программы фонда оплаты труда (ФОТ) по льготному кредитованию, сообщает... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:41
2022-01-26T17:41
2022-01-26T17:40
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Бизнесмены Московской области получили более 4,3 миллиарда рублей в рамках второго этапа программы фонда оплаты труда (ФОТ) по льготному кредитованию, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста со ссылкой на слова руководителя ведомства Екатерины Зиновьевой.Второй этап программы ФОТ запустили 1 ноября 2021 года для антикризисной поддержки бизнеса в период нерабочих дней. Всего за два месяца российский бизнес получил 88,7 миллиарда рублей, отметили в пресс-релизе.
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