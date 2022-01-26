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СМИ: в Буркина-Фасо cотни людей вышли поддержать взявших власть военных
СМИ: в Буркина-Фасо cотни людей вышли поддержать взявших власть военных - РИА Новости, 26.01.2022
СМИ: в Буркина-Фасо cотни людей вышли поддержать взявших власть военных
Несколько сотен человек во вторник вышли на улицы столицы Буркина-Фасо Уагадугу, чтобы выразить поддержку захватившим власть военным, передает агентство Франс... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T02:40
2022-01-26T02:41
в мире
уагадугу
буркина-фасо
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Несколько сотен человек во вторник вышли на улицы столицы Буркина-Фасо Уагадугу, чтобы выразить поддержку захватившим власть военным, передает агентство Франс Пресс.Ранее военные-мятежники в Буркина-Фасо заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции "приостанавливается". Также они рассказали о намерении "в разумные сроки" вернуть страну "к приемлемому для всех конституционному порядку".Согласно данным агентства, местная жительница Жюльенн Траоре заявила, что не считает приход военных к власти переворотом. По ее словам, это "освобождение страны". "Мы несколько раз призывали президента Каборе уйти, но он нас не слушал. Армия услышала нас и поняла", - утверждает один из местных активистов Лассан Уэдраго.По данным агентства, несмотря на политические потрясения, жизнь в Уагадугу идет своим чередом. Главный городской рынок, магазины и заправочные станции были открыты, а в центре города не наблюдалось особого военного присутствия.Мятежники захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавляет 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Лидер мятежников закончил военную академию в Париже и парижскую Консерваторию искусств и ремесел со степенью магистра криминалистики, сообщает местный портал Faso. Дамиба служил в элитном полку президентской охраны до его расформирования в 2015 году. На момент переворота он командовал пехотным подразделением в вооруженных силах Буркина-Фасо.
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/afrika-1769383167.html
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в мире, уагадугу, буркина-фасо
02:40 26.01.2022 (обновлено: 02:41 26.01.2022)
 
СМИ: в Буркина-Фасо cотни людей вышли поддержать взявших власть военных

AFP: cотни людей вышли на улицы столицы Буркина-Фасо в поддержку взявших власть военных

© AP Photo / Sophie GarciaБуркина-Фасо, Уагадугу
Буркина-Фасо, Уагадугу - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Sophie Garcia
Буркина-Фасо, Уагадугу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Несколько сотен человек во вторник вышли на улицы столицы Буркина-Фасо Уагадугу, чтобы выразить поддержку захватившим власть военным, передает агентство Франс Пресс.
Ранее военные-мятежники в Буркина-Фасо заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции "приостанавливается". Также они рассказали о намерении "в разумные сроки" вернуть страну "к приемлемому для всех конституционному порядку".
"Несколько сотен человек собрались на площади Нации в центре столицы Уагадугу, размахивали флагами и трубили в рожки вувузелы, громко демонстрируя поддержку хунте, …уличные торговцы продавали рядом плакаты с изображением нового лидера", - информирует агентство.
Согласно данным агентства, местная жительница Жюльенн Траоре заявила, что не считает приход военных к власти переворотом. По ее словам, это "освобождение страны". "Мы несколько раз призывали президента Каборе уйти, но он нас не слушал. Армия услышала нас и поняла", - утверждает один из местных активистов Лассан Уэдраго.
По данным агентства, несмотря на политические потрясения, жизнь в Уагадугу идет своим чередом. Главный городской рынок, магазины и заправочные станции были открыты, а в центре города не наблюдалось особого военного присутствия.
Мятежники захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавляет 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Лидер мятежников закончил военную академию в Париже и парижскую Консерваторию искусств и ремесел со степенью магистра криминалистики, сообщает местный портал Faso. Дамиба служил в элитном полку президентской охраны до его расформирования в 2015 году. На момент переворота он командовал пехотным подразделением в вооруженных силах Буркина-Фасо.
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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В миреУагадугуБуркина-Фасо
 
 
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