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В Кремле ответили на вопрос о сокращении контактов с Берлином
В Кремле ответили на вопрос о сокращении контактов с Берлином - РИА Новости, 26.01.2022
В Кремле ответили на вопрос о сокращении контактов с Берлином
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что темп общения президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцом не снизился после ухода с... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:43
2022-01-26T12:52
берлин (город)
германия
дмитрий песков
политика
москва
владимир путин
ангела меркель
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что темп общения президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцом не снизился после ухода с должности канцлера Ангелы Меркель, Москва дорожит отношениями с Берлином."Прошло пока не так много времени, и безусловно, что у господина канцлера есть много внутренних забот. Мы видим ажиотаж, который в Западной Европе происходит вокруг Украины и так далее, и тому подобное. Поэтому я бы не сказал, что как-то снизились темпы общения", - сказал Песков."Вы знаете: что при необходимости прямые контакты осуществляются и будут осуществляться. Германия - это наш один из главных партнеров в Западной Европе, и мы очень дорожим нашими отношениями. И, конечно, рассчитываем, что они будут дальше развиваться только по наступательной", - подчеркнул Песков.
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берлин (город), германия, дмитрий песков, политика, москва, владимир путин, ангела меркель, россия
12:43 26.01.2022 (обновлено: 12:52 26.01.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о сокращении контактов с Берлином

Пресс-секретарь Песков: Москва дорожит отношениями с Берлином

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что темп общения президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцом не снизился после ухода с должности канцлера Ангелы Меркель, Москва дорожит отношениями с Берлином.
"Прошло пока не так много времени, и безусловно, что у господина канцлера есть много внутренних забот. Мы видим ажиотаж, который в Западной Европе происходит вокруг Украины и так далее, и тому подобное. Поэтому я бы не сказал, что как-то снизились темпы общения", - сказал Песков.
"Вы знаете: что при необходимости прямые контакты осуществляются и будут осуществляться. Германия - это наш один из главных партнеров в Западной Европе, и мы очень дорожим нашими отношениями. И, конечно, рассчитываем, что они будут дальше развиваться только по наступательной", - подчеркнул Песков.
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Берлин (город)ГерманияДмитрий ПесковПолитикаМоскваВладимир ПутинАнгела МеркельРоссия
 
 
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