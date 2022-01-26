https://ria.ru/20220126/peskov-1769583854.html

В Кремле ответили на вопрос о сокращении контактов с Берлином

В Кремле ответили на вопрос о сокращении контактов с Берлином - РИА Новости, 26.01.2022

В Кремле ответили на вопрос о сокращении контактов с Берлином

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что темп общения президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцом не снизился после ухода с... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:43

2022-01-26T12:43

2022-01-26T12:52

берлин (город)

германия

дмитрий песков

политика

москва

владимир путин

ангела меркель

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что темп общения президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцом не снизился после ухода с должности канцлера Ангелы Меркель, Москва дорожит отношениями с Берлином."Прошло пока не так много времени, и безусловно, что у господина канцлера есть много внутренних забот. Мы видим ажиотаж, который в Западной Европе происходит вокруг Украины и так далее, и тому подобное. Поэтому я бы не сказал, что как-то снизились темпы общения", - сказал Песков."Вы знаете: что при необходимости прямые контакты осуществляются и будут осуществляться. Германия - это наш один из главных партнеров в Западной Европе, и мы очень дорожим нашими отношениями. И, конечно, рассчитываем, что они будут дальше развиваться только по наступательной", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20220123/germaniya-1769155287.html

берлин (город)

германия

москва

россия

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берлин (город), германия, дмитрий песков, политика, москва, владимир путин, ангела меркель, россия