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Делегация России прибыла на переговоры советников "нормандского формата"
Делегация России прибыла на переговоры советников "нормандского формата" - РИА Новости, 26.01.2022
Делегация России прибыла на переговоры советников "нормандского формата"
Российская делегация прибыла на переговоры советников "нормандского формата" по Донбассу, встреча скоро начнется, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:02
2022-01-26T14:06
в мире
"нормандская четверка"
россия
украина
германия
франция
дмитрий козак
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Российская делегация прибыла на переговоры советников "нормандского формата" по Донбассу, встреча скоро начнется, передает корреспондент РИА Новости.Россию представляет замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.Встреча "четверки" будет проходить после довольно длительной паузы, которая была прервана после общения в начале января в Подмосковье Козака с коллегами из Франции и Германии Эммануэлем Бонном и Йенсом Плётнером. Последний раз четверо советников нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.В немецкой прессе появилась информация, что на сегодняшней встрече будет "определена дата, когда Украина проведет переговоры" с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик об особом статусе Донбасса. Ранее Москва не раз призывала власти Украины начать прямой диалог с Донецком и Луганском. Украинская сторона в свою очередь заявила, что об этом речи быть не может, а конкретной повестки дня сегодняшней встречи нет.В Кремле рассчитывают, что Козак доведет до сведения представителей Франции, Германии Украины озабоченности России обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Со своей стороны, Париж, Берлин и Киев намерены настаивать на необходимости как можно скорее созвать саммит "нормандского формата", или для начала организовать встречу глав МИД. Москва против встречи ради встречи и считает, что, пока Киев не выполнит то, о чем договаривались раньше, устраивать новые переговоры нет смысла.При этом в начале года переговорный процесс по Украине немного оживился - сначала в Киев приехали главы МИД ФРГ и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив ле Дриан, после чего Бербок отправилась с визитом в Москву. После нее столицу Украины посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который позже встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Хотя США не принимают участия в работе "нормандского формата", в РФ ранее заявляли, что будут приветствовать, если Вашингтон посодействует его работе, поскольку имеет решающее влияние на Киев.
https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html
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в мире, "нормандская четверка", россия, украина, германия, франция, дмитрий козак, ситуация в днр и лнр
14:02 26.01.2022 (обновлено: 14:06 26.01.2022)
 
Делегация России прибыла на переговоры советников "нормандского формата"

Российская делегация прибыла на переговоры советников "нормандского формата"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Российская делегация прибыла на переговоры советников "нормандского формата" по Донбассу, встреча скоро начнется, передает корреспондент РИА Новости.
Россию представляет замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Встреча "четверки" будет проходить после довольно длительной паузы, которая была прервана после общения в начале января в Подмосковье Козака с коллегами из Франции и Германии Эммануэлем Бонном и Йенсом Плётнером. Последний раз четверо советников нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.
В немецкой прессе появилась информация, что на сегодняшней встрече будет "определена дата, когда Украина проведет переговоры" с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик об особом статусе Донбасса. Ранее Москва не раз призывала власти Украины начать прямой диалог с Донецком и Луганском. Украинская сторона в свою очередь заявила, что об этом речи быть не может, а конкретной повестки дня сегодняшней встречи нет.
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В Кремле рассчитывают, что Козак доведет до сведения представителей Франции, Германии Украины озабоченности России обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Со своей стороны, Париж, Берлин и Киев намерены настаивать на необходимости как можно скорее созвать саммит "нормандского формата", или для начала организовать встречу глав МИД. Москва против встречи ради встречи и считает, что, пока Киев не выполнит то, о чем договаривались раньше, устраивать новые переговоры нет смысла.
При этом в начале года переговорный процесс по Украине немного оживился - сначала в Киев приехали главы МИД ФРГ и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив ле Дриан, после чего Бербок отправилась с визитом в Москву. После нее столицу Украины посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который позже встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Хотя США не принимают участия в работе "нормандского формата", в РФ ранее заявляли, что будут приветствовать, если Вашингтон посодействует его работе, поскольку имеет решающее влияние на Киев.
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В мире"Нормандская четверка"РоссияУкраинаГерманияФранцияДмитрий КозакСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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