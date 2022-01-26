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Турчак выступил за пожизненное заключение для педофилов

Турчак выступил за пожизненное заключение для педофилов - РИА Новости, 26.01.2022

Турчак выступил за пожизненное заключение для педофилов

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что выступает за введение пожизненного заключения для всех педофилов, в том числе и тех, кто впервые... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:07

2022-01-26T11:07

2022-01-26T11:27

общество

андрей турчак

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что выступает за введение пожизненного заключения для всех педофилов, в том числе и тех, кто впервые совершил это преступление.Совфед одобрил в среду закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.По его словам, он с коллегами готовит ещё целый пакет поправок к этому закону.

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общество, андрей турчак, россия