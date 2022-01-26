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Турчак выступил за пожизненное заключение для педофилов
Турчак выступил за пожизненное заключение для педофилов - РИА Новости, 26.01.2022
Турчак выступил за пожизненное заключение для педофилов
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что выступает за введение пожизненного заключения для всех педофилов, в том числе и тех, кто впервые... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:07
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общество
андрей турчак
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что выступает за введение пожизненного заключения для всех педофилов, в том числе и тех, кто впервые совершил это преступление.Совфед одобрил в среду закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.По его словам, он с коллегами готовит ещё целый пакет поправок к этому закону.
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общество, андрей турчак, россия
11:07 26.01.2022 (обновлено: 11:27 26.01.2022)
 
Турчак выступил за пожизненное заключение для педофилов

Турчак предложил ввести пожизненное заключение для педофилов после первого преступления

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что выступает за введение пожизненного заключения для всех педофилов, в том числе и тех, кто впервые совершил это преступление.
Совфед одобрил в среду закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.
"Я не могу, наверное, с этой трибуны говорить, но все равно скажу. Я бы вообще ввёл пожизненное заключение по первому совершению этого преступления. Коллеги, может быть, мы когда-нибудь к этому придём", - заявил Турчак.
По его словам, он с коллегами готовит ещё целый пакет поправок к этому закону.
 
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