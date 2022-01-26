https://ria.ru/20220126/pase-1769684412.html
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации - РИА Новости, 26.01.2022
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ большинством голосом приняла резолюцию, ратифицирующую права российской делегации. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T20:09
2022-01-26T20:09
2022-01-26T22:44
в мире
украина
литва
парламентская ассамблея совета европы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594936555_231:577:2845:2048_1920x0_80_0_0_c539b86a8de6267eeb5176b0afd77345.jpg
ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости. ПАСЕ большинством голосом приняла резолюцию, ратифицирующую права российской делегации.В поддержку документа высказались 97 депутатов, против — 41.В первый день зимней сессии парламентарии от Литвы и Украины оспорили полномочия российской делегации. Это предложение поставили на голосование, и оно набрало необходимую, согласно регламенту, поддержку. После этого вопрос вынесли на обсуждение комиссии по регламенту и комиссии по мониторингу. Последняя рекомендовала ратифицировать полномочия российских парламентариев."В ответ на ратификацию полномочий российской делегации Ассамблея ожидает конструктивного диалога, который приведет к конкретным результатам. Она предлагает комиссии по мониторингу продолжить диалог с властями России и представить отчет о выполнении обязательств Российской Федерацией не позднее конца 2022 года", — отмечается в документе.ПАСЕ призвала Москву выполнять рекомендации, содержащиеся в принятых ей ранее резолюциях, и в частности отменить модифицированный закон об иностранных агентах, отменить закон, касающийся нежелательных организаций, а также внести поправки в закон об экстремизме, чтобы привести его в соответствие со стандартами Совета Европы.В документе упоминаются требования резолюции об освобождении Алексея Навального, а также о необходимости "пролить свет на убийство Бориса Немцова". Кроме того, парламентарии просят Россию "в кратчайшие сроки отозвать свои воинские контингенты с украинской границы".В резолюции также говорится, что "в целом Российская Федерация является активным членом Совета Европы и активно участвует в его многочисленных мероприятиях".Ранее попытки опротестовать полномочия российской делегации предпринимались в 2020 и 2021 годах, но они также не находили поддержки большинства членов ассамблеи.
https://ria.ru/20220124/parlamentarii-1769267760.html
https://ria.ru/20220124/pase-1769310481.html
украина
литва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594936555_415:622:2317:2048_1920x0_80_0_0_fd7a853dbd274f02c79b8fa577e290c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, литва, парламентская ассамблея совета европы, россия
20:09 26.01.2022 (обновлено: 22:44 26.01.2022)
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ большинством голосом приняла резолюцию, ратифицировав права российской делегации
ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости.
ПАСЕ большинством голосом приняла
резолюцию, ратифицирующую права российской делегации.
В поддержку документа высказались 97 депутатов, против — 41.
В первый день зимней сессии парламентарии от Литвы
и Украины
оспорили полномочия российской делегации. Это предложение поставили на голосование, и оно набрало необходимую, согласно регламенту, поддержку. После этого вопрос вынесли на обсуждение комиссии по регламенту и комиссии по мониторингу. Последняя рекомендовала ратифицировать полномочия российских парламентариев.
"В ответ на ратификацию полномочий российской делегации Ассамблея ожидает конструктивного диалога, который приведет к конкретным результатам. Она предлагает комиссии по мониторингу продолжить диалог с властями России и представить отчет о выполнении обязательств Российской Федерацией
не позднее конца 2022 года", — отмечается в документе.
ПАСЕ призвала Москву выполнять рекомендации, содержащиеся в принятых ей ранее резолюциях, и в частности отменить модифицированный закон об иностранных агентах, отменить закон, касающийся нежелательных организаций, а также внести поправки в закон об экстремизме, чтобы привести его в соответствие со стандартами Совета Европы.
В документе упоминаются требования резолюции об освобождении Алексея Навального, а также о необходимости "пролить свет на убийство Бориса Немцова". Кроме того, парламентарии просят Россию "в кратчайшие сроки отозвать свои воинские контингенты с украинской границы".
В резолюции также говорится, что "в целом Российская Федерация является активным членом Совета Европы и активно участвует в его многочисленных мероприятиях".
Ранее попытки опротестовать полномочия российской делегации предпринимались в 2020 и 2021 годах, но они также не находили поддержки большинства членов ассамблеи.