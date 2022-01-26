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ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации - РИА Новости, 26.01.2022
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ большинством голосом приняла резолюцию, ратифицирующую права российской делегации. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T20:09
2022-01-26T22:44
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ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости. ПАСЕ большинством голосом приняла резолюцию, ратифицирующую права российской делегации.В поддержку документа высказались 97 депутатов, против — 41.В первый день зимней сессии парламентарии от Литвы и Украины оспорили полномочия российской делегации. Это предложение поставили на голосование, и оно набрало необходимую, согласно регламенту, поддержку. После этого вопрос вынесли на обсуждение комиссии по регламенту и комиссии по мониторингу. Последняя рекомендовала ратифицировать полномочия российских парламентариев."В ответ на ратификацию полномочий российской делегации Ассамблея ожидает конструктивного диалога, который приведет к конкретным результатам. Она предлагает комиссии по мониторингу продолжить диалог с властями России и представить отчет о выполнении обязательств Российской Федерацией не позднее конца 2022 года", — отмечается в документе.ПАСЕ призвала Москву выполнять рекомендации, содержащиеся в принятых ей ранее резолюциях, и в частности отменить модифицированный закон об иностранных агентах, отменить закон, касающийся нежелательных организаций, а также внести поправки в закон об экстремизме, чтобы привести его в соответствие со стандартами Совета Европы.В документе упоминаются требования резолюции об освобождении Алексея Навального, а также о необходимости "пролить свет на убийство Бориса Немцова". Кроме того, парламентарии просят Россию "в кратчайшие сроки отозвать свои воинские контингенты с украинской границы".В резолюции также говорится, что "в целом Российская Федерация является активным членом Совета Европы и активно участвует в его многочисленных мероприятиях".Ранее попытки опротестовать полномочия российской делегации предпринимались в 2020 и 2021 годах, но они также не находили поддержки большинства членов ассамблеи.
https://ria.ru/20220124/parlamentarii-1769267760.html
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в мире, украина, литва, парламентская ассамблея совета европы, россия
20:09 26.01.2022 (обновлено: 22:44 26.01.2022)
 
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ большинством голосом приняла резолюцию, ратифицировав права российской делегации

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Заседание ПАСЕ
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ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости. ПАСЕ большинством голосом приняла резолюцию, ратифицирующую права российской делегации.
В поддержку документа высказались 97 депутатов, против — 41.
В первый день зимней сессии парламентарии от Литвы и Украины оспорили полномочия российской делегации. Это предложение поставили на голосование, и оно набрало необходимую, согласно регламенту, поддержку. После этого вопрос вынесли на обсуждение комиссии по регламенту и комиссии по мониторингу. Последняя рекомендовала ратифицировать полномочия российских парламентариев.
"В ответ на ратификацию полномочий российской делегации Ассамблея ожидает конструктивного диалога, который приведет к конкретным результатам. Она предлагает комиссии по мониторингу продолжить диалог с властями России и представить отчет о выполнении обязательств Российской Федерацией не позднее конца 2022 года", — отмечается в документе.
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ПАСЕ призвала Москву выполнять рекомендации, содержащиеся в принятых ей ранее резолюциях, и в частности отменить модифицированный закон об иностранных агентах, отменить закон, касающийся нежелательных организаций, а также внести поправки в закон об экстремизме, чтобы привести его в соответствие со стандартами Совета Европы.

В документе упоминаются требования резолюции об освобождении Алексея Навального, а также о необходимости "пролить свет на убийство Бориса Немцова". Кроме того, парламентарии просят Россию "в кратчайшие сроки отозвать свои воинские контингенты с украинской границы".
В резолюции также говорится, что "в целом Российская Федерация является активным членом Совета Европы и активно участвует в его многочисленных мероприятиях".
Ранее попытки опротестовать полномочия российской делегации предпринимались в 2020 и 2021 годах, но они также не находили поддержки большинства членов ассамблеи.
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