https://ria.ru/20220126/pase-1769684412.html

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации - РИА Новости, 26.01.2022

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ большинством голосом приняла резолюцию, ратифицирующую права российской делегации. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T20:09

2022-01-26T20:09

2022-01-26T22:44

в мире

украина

литва

парламентская ассамблея совета европы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594936555_231:577:2845:2048_1920x0_80_0_0_c539b86a8de6267eeb5176b0afd77345.jpg

ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости. ПАСЕ большинством голосом приняла резолюцию, ратифицирующую права российской делегации.В поддержку документа высказались 97 депутатов, против — 41.В первый день зимней сессии парламентарии от Литвы и Украины оспорили полномочия российской делегации. Это предложение поставили на голосование, и оно набрало необходимую, согласно регламенту, поддержку. После этого вопрос вынесли на обсуждение комиссии по регламенту и комиссии по мониторингу. Последняя рекомендовала ратифицировать полномочия российских парламентариев."В ответ на ратификацию полномочий российской делегации Ассамблея ожидает конструктивного диалога, который приведет к конкретным результатам. Она предлагает комиссии по мониторингу продолжить диалог с властями России и представить отчет о выполнении обязательств Российской Федерацией не позднее конца 2022 года", — отмечается в документе.ПАСЕ призвала Москву выполнять рекомендации, содержащиеся в принятых ей ранее резолюциях, и в частности отменить модифицированный закон об иностранных агентах, отменить закон, касающийся нежелательных организаций, а также внести поправки в закон об экстремизме, чтобы привести его в соответствие со стандартами Совета Европы.В документе упоминаются требования резолюции об освобождении Алексея Навального, а также о необходимости "пролить свет на убийство Бориса Немцова". Кроме того, парламентарии просят Россию "в кратчайшие сроки отозвать свои воинские контингенты с украинской границы".В резолюции также говорится, что "в целом Российская Федерация является активным членом Совета Европы и активно участвует в его многочисленных мероприятиях".Ранее попытки опротестовать полномочия российской делегации предпринимались в 2020 и 2021 годах, но они также не находили поддержки большинства членов ассамблеи.

https://ria.ru/20220124/parlamentarii-1769267760.html

https://ria.ru/20220124/pase-1769310481.html

украина

литва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, литва, парламентская ассамблея совета европы, россия