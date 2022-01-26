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В ПАСЕ рекомендовали ратифицировать полномочия российской делегации
В ПАСЕ рекомендовали ратифицировать полномочия российской делегации - РИА Новости, 26.01.2022
В ПАСЕ рекомендовали ратифицировать полномочия российской делегации
Комиссия ПАСЕ по мониторингу предлагает ассамблее ратифицировать полномочия российской делегации, следует из соответствующего доклада комиссии. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:09
2022-01-26T12:15
парламентская ассамблея совета европы
россия
литва
госдума рф
петр толстой
евгения кравчук
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ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Комиссия ПАСЕ по мониторингу предлагает ассамблее ратифицировать полномочия российской делегации, следует из соответствующего доклада комиссии.В первый день зимней сессии ПАСЕ депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ. Это предложение было поставлено на голосование и набрало необходимую согласно регламенту поддержку. После этого вопрос о полномочиях российской делегации был вынесен на обсуждение комиссии по регламенту и комиссии по мониторингу."Парламентская ассамблея является единственной общеевропейской парламентской площадкой для политического диалога с участием всех европейских стран. Поэтому она (комиссия по мониторингу – ред.) предлагает Ассамблее ратифицировать полномочия делегации Российской Федерации и вернуться к оценке достигнутого прогресса в докладе, который будет представлен позже в течение года", - говорится в докладе комиссии.Подготовлен соответствующий проект резолюции, в котором предлагается ратифицировать права делегации РФ. При этом к проекту направлены более 20 поправок, ряд из них предлагают не ратифицировать полномочия. ПАСЕ проголосует по резолюции во второй половине дня в среду.Руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что любое ущемление в правах парламентариев из России в ПАСЕ приведет к тому, что делегация покинет сессию.Ранее попытки опротестовать полномочия российской делегации предпринимались в 2020 и 2021 годах, но они также не находили поддержки большинства членов ассамблеи.
https://ria.ru/20220124/parlamentarii-1769267760.html
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парламентская ассамблея совета европы, россия, литва, госдума рф, петр толстой, евгения кравчук
12:09 26.01.2022 (обновлено: 12:15 26.01.2022)
 
В ПАСЕ рекомендовали ратифицировать полномочия российской делегации

Комиссия ПАСЕ рекомендовала ратифицировать полномочия российской делегации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПостоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы
Постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Комиссия ПАСЕ по мониторингу предлагает ассамблее ратифицировать полномочия российской делегации, следует из соответствующего доклада комиссии.
В первый день зимней сессии ПАСЕ депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ. Это предложение было поставлено на голосование и набрало необходимую согласно регламенту поддержку. После этого вопрос о полномочиях российской делегации был вынесен на обсуждение комиссии по регламенту и комиссии по мониторингу.
"Парламентская ассамблея является единственной общеевропейской парламентской площадкой для политического диалога с участием всех европейских стран. Поэтому она (комиссия по мониторингу – ред.) предлагает Ассамблее ратифицировать полномочия делегации Российской Федерации и вернуться к оценке достигнутого прогресса в докладе, который будет представлен позже в течение года", - говорится в докладе комиссии.
Подготовлен соответствующий проект резолюции, в котором предлагается ратифицировать права делегации РФ. При этом к проекту направлены более 20 поправок, ряд из них предлагают не ратифицировать полномочия. ПАСЕ проголосует по резолюции во второй половине дня в среду.
Руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что любое ущемление в правах парламентариев из России в ПАСЕ приведет к тому, что делегация покинет сессию.
Ранее попытки опротестовать полномочия российской делегации предпринимались в 2020 и 2021 годах, но они также не находили поддержки большинства членов ассамблеи.
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