12:09 26.01.2022 (обновлено: 12:15 26.01.2022)
В ПАСЕ рекомендовали ратифицировать полномочия российской делегации
Комиссия ПАСЕ рекомендовала ратифицировать полномочия российской делегации
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПостоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы
Постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Комиссия ПАСЕ по мониторингу предлагает ассамблее ратифицировать полномочия российской делегации, следует из соответствующего доклада комиссии.
В первый день зимней сессии ПАСЕ депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ. Это предложение было поставлено на голосование и набрало необходимую согласно регламенту поддержку. После этого вопрос о полномочиях российской делегации был вынесен на обсуждение комиссии по регламенту и комиссии по мониторингу.
"Парламентская ассамблея является единственной общеевропейской парламентской площадкой для политического диалога с участием всех европейских стран. Поэтому она (комиссия по мониторингу – ред.) предлагает Ассамблее ратифицировать полномочия делегации Российской Федерации и вернуться к оценке достигнутого прогресса в докладе, который будет представлен позже в течение года", - говорится в докладе комиссии.
Подготовлен соответствующий проект резолюции, в котором предлагается ратифицировать права делегации РФ. При этом к проекту направлены более 20 поправок, ряд из них предлагают не ратифицировать полномочия. ПАСЕ проголосует по резолюции во второй половине дня в среду.
Руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что любое ущемление в правах парламентариев из России в ПАСЕ приведет к тому, что делегация покинет сессию.
Ранее попытки опротестовать полномочия российской делегации предпринимались в 2020 и 2021 годах, но они также не находили поддержки большинства членов ассамблеи.