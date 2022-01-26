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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220126/park-1769567730.html
Индустриальный парк "Руднево" войдет в топ-10 в России по объему площадей
Индустриальный парк "Руднево" войдет в топ-10 в России по объему площадей - РИА Новости, 26.01.2022
Индустриальный парк "Руднево" войдет в топ-10 в России по объему площадей
Новый московский индустриальный парк "Руднево" войдет в десятку крупнейших в стране по объему производственных площадей, сообщил генеральный директор ОЭЗ... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:00
2022-01-26T12:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
геннадий дегтев
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Новый московский индустриальный парк "Руднево" войдет в десятку крупнейших в стране по объему производственных площадей, сообщил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев на презентации объекта для инвесторов."Территория Руднево на юго-востоке столицы включена в федеральный реестр индустриальных парков министерством промышленности и торговли РФ. В 2023 году здесь появится мощный центр развития промышленности. Его цель – создать благоприятные условия для развития высокотехнологичных компаний МСП. На 37 гектарах строятся более 280 тысяч квадратных метров производственных площадей. Компании смогут разместиться в готовых корпусах в формате brownfield. Кроме того, есть возможность построить производственные помещения под конкретного заказчика", - приводит слова Руднева пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Руднев отметил, что с вхождением площадки в контур ОЭЗ Москвы ее резиденты получат налоговые и таможенные преференции, действующие на всей ее территории."Новый индустриальный центр находится в непосредственной близости к автодорожной сети, что важно для грузоперевозок, и к станции метрополитена, что делает площадку удобной для будущих сотрудников компаний", - добавил руководитель ОЭЗ столицы.Резидентов "Руднево" определит конкурсный квалификационный отбор по ряду критериев, среди которых объем вложений и планируемой выручки, наличие НИИОКР, соответствие продукции приоритетным направлениям развития промышленности Москвы.Как отметили в пресс-службе, строительство индустриального парка ведется в три этапа. Первая очередь включает 19 объектов площадью свыше 117 тысяч квадратных метров, вторая – объекты общей площадью 47,9 тысячи квадратных метров. Третья очередь представляет собой проект greenfield c возможностью возведения около 116 тысяч квадратных метров за счет средств частных инвесторов.На сегодняшний день объем выполненных работ составляет более 70%, на площадке работают около двух тысяч строителей. Строительство планируется завершить в 2023 году.
https://ria.ru/20220125/stazhirovka-1769394110.html
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москва, геннадий дегтев
12:00 26.01.2022
 

Индустриальный парк "Руднево" войдет в топ-10 в России по объему площадей

© Фото : технополис "Москва"Новый московский индустриальный парк "Руднево"
Новый московский индустриальный парк Руднево - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : технополис "Москва"
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Новый московский индустриальный парк "Руднево" войдет в десятку крупнейших в стране по объему производственных площадей, сообщил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев на презентации объекта для инвесторов.
"Территория Руднево на юго-востоке столицы включена в федеральный реестр индустриальных парков министерством промышленности и торговли РФ. В 2023 году здесь появится мощный центр развития промышленности. Его цель – создать благоприятные условия для развития высокотехнологичных компаний МСП. На 37 гектарах строятся более 280 тысяч квадратных метров производственных площадей. Компании смогут разместиться в готовых корпусах в формате brownfield. Кроме того, есть возможность построить производственные помещения под конкретного заказчика", - приводит слова Руднева пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Руднев отметил, что с вхождением площадки в контур ОЭЗ Москвы ее резиденты получат налоговые и таможенные преференции, действующие на всей ее территории.
"Новый индустриальный центр находится в непосредственной близости к автодорожной сети, что важно для грузоперевозок, и к станции метрополитена, что делает площадку удобной для будущих сотрудников компаний", - добавил руководитель ОЭЗ столицы.
Резидентов "Руднево" определит конкурсный квалификационный отбор по ряду критериев, среди которых объем вложений и планируемой выручки, наличие НИИОКР, соответствие продукции приоритетным направлениям развития промышленности Москвы.
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Как отметили в пресс-службе, строительство индустриального парка ведется в три этапа. Первая очередь включает 19 объектов площадью свыше 117 тысяч квадратных метров, вторая – объекты общей площадью 47,9 тысячи квадратных метров. Третья очередь представляет собой проект greenfield c возможностью возведения около 116 тысяч квадратных метров за счет средств частных инвесторов.

На сегодняшний день объем выполненных работ составляет более 70%, на площадке работают около двух тысяч строителей. Строительство планируется завершить в 2023 году.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваГеннадий Дегтев
 
 
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