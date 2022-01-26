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США могут направить письменный ответ России в среду, сообщили СМИ

США могут направить письменный ответ России в среду, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2022

США могут направить письменный ответ России в среду, сообщили СМИ

Администрация президента США Джо Байдена может направить письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности уже в среду, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:46

2022-01-26T16:46

2022-01-26T17:07

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может направить письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности уже в среду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников."Администрация Байдена намерена направить России письменный ответ на публично обнародованные обеспокоенности Москвы, а также предложения США о дальнейших действиях уже в среду", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что в ответе будут изложены области, в которых США намерены работать с РФ, в том числе контроль над вооружением, повышение прозрачности, снижение рисков и размещение ракетных систем. По данным телеканала, в ответе будут содержаться "немного более подробные" детали, чем США озвучивали публично.Ранее сообщалось, что ответ США на предложения России в сфере безопасности не будет содержать оценку президента США Джо Байдена о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в НАТО.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.

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в мире, сша, россия, джо байден, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, восточная европа