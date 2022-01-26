16:46 26.01.2022 (обновлено: 17:07 26.01.2022)
США могут направить письменный ответ России в среду, сообщили СМИ
CNN: США могут направить письменный ответ на предложения России по гарантиям в среду
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может направить письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности уже в среду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.
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Отмечается, что в ответе будут изложены области, в которых США намерены работать с РФ, в том числе контроль над вооружением, повышение прозрачности, снижение рисков и размещение ракетных систем. По данным телеканала, в ответе будут содержаться "немного более подробные" детали, чем США озвучивали публично.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.