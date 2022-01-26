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США могут направить письменный ответ России в среду, сообщили СМИ
США могут направить письменный ответ России в среду, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2022
США могут направить письменный ответ России в среду, сообщили СМИ
Администрация президента США Джо Байдена может направить письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности уже в среду, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:46
2022-01-26T17:07
в мире
сша
россия
распространение коронавируса
джо байден
нато
совет россия-нато
энтони блинкен
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может направить письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности уже в среду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников."Администрация Байдена намерена направить России письменный ответ на публично обнародованные обеспокоенности Москвы, а также предложения США о дальнейших действиях уже в среду", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что в ответе будут изложены области, в которых США намерены работать с РФ, в том числе контроль над вооружением, повышение прозрачности, снижение рисков и размещение ракетных систем. По данным телеканала, в ответе будут содержаться "немного более подробные" детали, чем США озвучивали публично.Ранее сообщалось, что ответ США на предложения России в сфере безопасности не будет содержать оценку президента США Джо Байдена о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в НАТО.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.
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в мире, сша, россия, джо байден, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, восточная европа
16:46 26.01.2022 (обновлено: 17:07 26.01.2022)
 
США могут направить письменный ответ России в среду, сообщили СМИ

CNN: США могут направить письменный ответ на предложения России по гарантиям в среду

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может направить письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности уже в среду, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.
"Администрация Байдена намерена направить России письменный ответ на публично обнародованные обеспокоенности Москвы, а также предложения США о дальнейших действиях уже в среду", - говорится в сообщении телеканала.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
Отмечается, что в ответе будут изложены области, в которых США намерены работать с РФ, в том числе контроль над вооружением, повышение прозрачности, снижение рисков и размещение ракетных систем. По данным телеканала, в ответе будут содержаться "немного более подробные" детали, чем США озвучивали публично.
Ранее сообщалось, что ответ США на предложения России в сфере безопасности не будет содержать оценку президента США Джо Байдена о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в НАТО.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
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Распространение коронавирусаВ миреСШАРоссияДжо БайденНАТОСовет Россия-НАТОЭнтони БлинкенВосточная Европа
 
 
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