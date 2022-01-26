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Лавров: Россия не опубликует ответ США по гарантиям, если они попросят

Лавров: Россия не опубликует ответ США по гарантиям, если они попросят - РИА Новости, 26.01.2022

Лавров: Россия не опубликует ответ США по гарантиям, если они попросят

Если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:55

2022-01-26T14:55

2022-01-26T15:14

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ответ непосредственно на наши гарантии, о чем сегодня упоминалось, ожидаем на этой неделе. Есть основания полагать, что на этот раз не подведут и слово свое сдержат", - заявил Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ.Он добавил, что "упоминалось, что американцы уже сейчас говорят, не надо только этот ответ никому показывать"."Я думаю, если у них будет такое отношение ко всему происходящему , наверное, мы не можем опубликовать американский документ, но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживают того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это сможем сделать", - сказал министр.

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в мире, сша, москва, сергей лавров, госдума рф, россия