https://ria.ru/20220126/otstavka-1769552325.html
Офис кировского губернатора отказался комментировать слухи о его отставке
Офис кировского губернатора отказался комментировать слухи о его отставке - РИА Новости, 26.01.2022
Офис кировского губернатора отказался комментировать слухи о его отставке
Пресс-служба губернатора Кировской области Игоря Васильева отказалась комментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможной отставке главы региона. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:26
2022-01-26T10:26
2022-01-26T10:42
политика
кировская область
владимир путин
единая россия
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
игорь васильев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Пресс-служба губернатора Кировской области Игоря Васильева отказалась комментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможной отставке главы региона.Ранее "Ведомости" со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента и "Единой России", сообщили, что первые губернаторские отставки могут начаться уже в первом квартале этого года. Среди будущих "отставников" называется фамилия Васильева, который занимает пост губернатора с 2017 года."Возможные кадровые решения со слов анонимных источников мы не комментируем", - заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора Кировской области.Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы региона в июле 2016 года после того, как президент России Владимир Путин отрешил от должности губернатора Кировской области Никиту Белых, заподозренного во взяточничестве. 10 сентября 2017 года Васильев был избран главой региона. До этого он руководил Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
https://ria.ru/20220126/yoshkar-ola-1769549635.html
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РИА Новости
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политика, кировская область, владимир путин, единая россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), игорь васильев
10:26 26.01.2022 (обновлено: 10:42 26.01.2022)
Офис кировского губернатора отказался комментировать слухи о его отставке
В пресс-службе главы Кировской области Васильева не комментируют информацию о его отставке