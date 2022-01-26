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Отношения России с Китаем вышли на более продвинутый уровень, заявил Лавров

Отношения России с Китаем вышли на более продвинутый уровень, заявил Лавров - РИА Новости, 26.01.2022

Отношения России с Китаем вышли на более продвинутый уровень, заявил Лавров

Отношения России и Китая вышли на более продвинутый уровень, чем традиционный военно-политический альянс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:01

2022-01-26T13:01

2022-01-26T13:01

в мире

индия

китай

госдума рф

сергей лавров

андрей денисов

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Отношения России и Китая вышли на более продвинутый уровень, чем традиционный военно-политический альянс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хорошим примером того, как должны развиваться межгосударственные отношения в XXI веке, служит российско-китайское стратегическое партнерство. По некоторым параметрам оно вышло на более продвинутый уровень, чем даже традиционный военно-политический альянс", - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.Лавров отметил, что Россия развивает отношения с Индией и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, так как находит это перспективным.Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что сотрудничество России и Китая во всех областях является фактором сдерживания напряженности и стабилизации международной ситуации.

https://ria.ru/20220118/rossiya-1768372972.html

индия

китай

россия

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в мире, индия, китай, госдума рф, сергей лавров, андрей денисов, россия