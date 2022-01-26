Отношения России с Китаем вышли на более продвинутый уровень, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: отношения России с Китаем вышли на более продвинутый уровень
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в ходе "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в ходе "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Отношения России и Китая вышли на более продвинутый уровень, чем традиционный военно-политический альянс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хорошим примером того, как должны развиваться межгосударственные отношения в XXI веке, служит российско-китайское стратегическое партнерство. По некоторым параметрам оно вышло на более продвинутый уровень, чем даже традиционный военно-политический альянс", - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.
Лавров отметил, что Россия развивает отношения с Индией и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, так как находит это перспективным.
Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что сотрудничество России и Китая во всех областях является фактором сдерживания напряженности и стабилизации международной ситуации.
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