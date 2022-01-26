https://ria.ru/20220126/oruzhie-1769704718.html

Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов

Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов - РИА Новости, 26.01.2022

Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов

Госдума будет готова поддержать поставку оружия Луганской и Донецкой народным республикам в случае обострения конфликта в Донбассе, заявил руководитель фракции... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T23:35

2022-01-26T23:35

2022-01-26T23:35

в мире

украина

андрей турчак

единая россия

госдума рф

сергей миронов

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155852/60/1558526057_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_e403d1fc55aa1c744c06877cc42cee47.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума будет готова поддержать поставку оружия Луганской и Донецкой народным республикам в случае обострения конфликта в Донбассе, заявил руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии."В Госдуме все фракции считают необходимым поддержать наших соотечественников и наших граждан РФ, которые сейчас находятся в Донбассе. Если встанет вопрос, поддержать ли такую инициативу и нужно ли посылать вооружение нашим ополченцам, нашим братьям в Донбасс, конечно, единогласно вся Госдума поддержит", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".Более того, отметил парламентарий, сам факт того, что в РФ стали об этом говорить и что ожидается возможная поставка вооружения в Донбасс, может "остудить "горячие головы", которые сейчас призывают к военным действиям, которые рассчитывают на военную поддержку НАТО"."Помогать надо. Мы своих не бросаем и никогда не бросим", - добавил он.

https://ria.ru/20220126/shufrich-1769660689.html

https://ria.ru/20220126/krym-1769680504.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, андрей турчак, единая россия, госдума рф, сергей миронов, ситуация в днр и лнр, россия