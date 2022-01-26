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Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов - РИА Новости, 26.01.2022
Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
Госдума будет готова поддержать поставку оружия Луганской и Донецкой народным республикам в случае обострения конфликта в Донбассе, заявил руководитель фракции... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:35
2022-01-26T23:35
2022-01-26T23:35
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума будет готова поддержать поставку оружия Луганской и Донецкой народным республикам в случае обострения конфликта в Донбассе, заявил руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии."В Госдуме все фракции считают необходимым поддержать наших соотечественников и наших граждан РФ, которые сейчас находятся в Донбассе. Если встанет вопрос, поддержать ли такую инициативу и нужно ли посылать вооружение нашим ополченцам, нашим братьям в Донбасс, конечно, единогласно вся Госдума поддержит", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".Более того, отметил парламентарий, сам факт того, что в РФ стали об этом говорить и что ожидается возможная поставка вооружения в Донбасс, может "остудить "горячие головы", которые сейчас призывают к военным действиям, которые рассчитывают на военную поддержку НАТО"."Помогать надо. Мы своих не бросаем и никогда не бросим", - добавил он.
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в мире, украина, андрей турчак, единая россия, госдума рф, сергей миронов, ситуация в днр и лнр, россия
Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
Депутат Миронов: ГД будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР в случае эскалации