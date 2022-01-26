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Постпредство России в ООН: Украину "наводнили" вооружения США и НАТО
Постпредство России в ООН: Украину "наводнили" вооружения США и НАТО - РИА Новости, 26.01.2022
Постпредство России в ООН: Украину "наводнили" вооружения США и НАТО
Украину "наводнили" вооружения США и НАТО, а также "бесчисленные" советники стран Запада, об этом говорится в сообщении постпредства России при ООН. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T02:45
2022-01-26T03:13
в мире
украина
сша
оон
нато
россия
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Украину "наводнили" вооружения США и НАТО, а также "бесчисленные" советники стран Запада, об этом говорится в сообщении постпредства России при ООН.Дипломаты отметили, что США, "культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории".В постпредстве констатировали, что такая позиция контрастирует с поставками американского и натовского оружия и отправкой советников на Украину и в "некоторые другие близкие к российским границам государства".Дипломаты также заметили, что США вместо поддержки минских соглашений распространяют ложь по ситуации вокруг Украины. "Вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины", - говорится в сообщении.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле уверены, что такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Члены альянса уже подтвердили намерения усилить присутствие на востоке Европы, хотя Москва настаивает об отказе от этого в проекте документа о гарантиях безопасности.
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в мире, украина, сша, оон, нато, россия
02:45 26.01.2022 (обновлено: 03:13 26.01.2022)
 
Постпредство России в ООН: Украину "наводнили" вооружения США и НАТО

Постпредство России в ООН: Украину "наводнили" вооружения США и НАТО

© REUTERS / Gleb GaranichПартия военной помощи из США в международном аэропорту Борисполь под Киевом
Партия военной помощи из США в международном аэропорту Борисполь под Киевом - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Партия военной помощи из США в международном аэропорту Борисполь под Киевом
Читать ria.ru в
ООН, 26 янв – РИА Новости. Украину "наводнили" вооружения США и НАТО, а также "бесчисленные" советники стран Запада, об этом говорится в сообщении постпредства России при ООН.
Дипломаты отметили, что США, "культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории".
В постпредстве констатировали, что такая позиция контрастирует с поставками американского и натовского оружия и отправкой советников на Украину и в "некоторые другие близкие к российским границам государства".
"Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряженность в черноморском районе", - добавили в постпредстве.
Дипломаты также заметили, что США вместо поддержки минских соглашений распространяют ложь по ситуации вокруг Украины. "Вместо диалога и поиска точек соприкосновений озвучивается заангажированная и не имеющая ничего общего с реальностью позиция, выступает раскручиваемая Вашингтоном истерия вокруг Украины", - говорится в сообщении.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле уверены, что такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Члены альянса уже подтвердили намерения усилить присутствие на востоке Европы, хотя Москва настаивает об отказе от этого в проекте документа о гарантиях безопасности.
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