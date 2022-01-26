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Духовой оркестр Тывы выступит на фестивале Валерия Халилова

Духовой оркестр Тывы выступит на фестивале Валерия Халилова - РИА Новости, 26.01.2022

Духовой оркестр Тывы выступит на фестивале Валерия Халилова

28 и 29 января 2022 года в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова концертные программы в Московском регионе представит Духовой оркестр РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:56

2022-01-26T12:56

2022-01-26T12:55

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МОСКВА, 26 янв - Пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Халилова и Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. 28 и 29 января 2022 года в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова концертные программы в Московском регионе представит Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша.28 января в 19:00 на ГУМ-Катке на Красной площади в Москве пройдет программа "Музыка на льду". Проект был разработан совместно с командой Тувинской государственной филармонии имени Валерия Халилова, ее первый показ прошел в феврале 2018 года. Артисты исполняют музыкальные произведения, дефилируя на коньках.29 января в 18:00 на Соборной площади Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации (Московская область) Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша покажет программу "Парад победы на льду". В этот день прозвучат такие произведения, как "Священная война" А. Александрова и В. Лебедева-Кумача, "Прощание славянки" В. Агапкина, "Марш Тыва" В. Халилова, тувинские и русские народные песни. Солистка — народная артистка Республики Тыва Софья Кара-Оол.В программах "Музыка на льду" и "Парад победы на льду" примет участие Детский ледовый театр "АМАС".— В январе 2020 года наш оркестр принял участие в I Международном музыкальном фестивале Валерия Михайловича Халилова, тогда программу представили в онлайн-формате, — рассказывает Артур Дулуш, директор Духового оркестра Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. — Мы очень рады, что принимаем участие во II фестивале и представляем программу "Музыка на льду" в Москве, а также сможем поучаствовать в большом сводном оркестре, быть на одной волне с духовиками разных городов. Спасибо организаторам. Фестиваль помогает музыкантам зарядиться друг от друга позитивом, наполняет энергией, новыми идеями.Вход на концерт 28 января — по пригласительным билетам, 29 января — свободный.II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова проходит с 17 по 30 января 2022 года более чем в 40 городах России и ближнего и дальнего зарубежья. Организатор фестиваля, в рамках которого состоятся концерты духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски, — Благотворительный фонд Валерия Халилова.Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Департамента культуры Минобороны России, ООО "Газпром трансгаз Москва", ООО Агентство "ЛУКОМ-А".Генеральный информационный партнер — РИА Новости.Информационные партнеры — телеканал "Спас", радио "Культура", радио "Орфей" и редакция СМИ "АртМосковия".Валерий Михайлович Халилов (30.01.1952–25.12.2016) — выдающийся деятель военной музыки, дирижер, композитор, инициатор и организатор многочисленных всероссийских и международных фестивалей духовой музыки.Генерал-лейтенант, народный артист России, народный артист Республики Дагестан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Тыва, член Союза композиторов России, начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации – главный военный дирижер (2002–2016 гг.), начальник Ансамбля — художественный руководитель Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова (апрель–декабрь 2016 года), профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, основатель и президент Ассоциации "Духовое общество".Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша создан в марте 2008 года постановлением Главы Правительства Республики Тыва Шолбана Кара-оола. В составе коллектива – студенты и выпускники духового оркестра Кызылского колледжа искусств им. А. Б. Чыргал-оола и ВСГАКиИ (Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств). Основателем, художественным руководителем и главным дирижером Духового оркестра Правительства Республики Тыва был Тимур Дулуш, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Тыва (1968–2017). Руководитель оркестра — заслуженный артист Республики Тыва Сая Салчак.Театр на льду "АМАС" создан в 1992 году под руководством заслуженного деятеля физической культуры России Людмилы Шутовой. Неоднократный победитель различных соревнований, фестивалей, в том числе и международных. В 2005 году коллектив участвовал в ледовом шоу на открытии первого в Москве чемпионата мира по фигурному катанию, а в 2007-м – в мероприятиях в поддержку Олимпиады в Сочи — 2014 и в поддержку Юношеской Олимпиады 2010 года. В 2016 году выступил на праздничном мероприятии в Москве на Красной Площади. Тренеры театра — Елена Медведовская и Анна Точаева. Хореограф — Елена Кожаева.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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пресс-релизы