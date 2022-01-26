Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/orkestr-1769584968.html
Духовой оркестр Тывы выступит на фестивале Валерия Халилова
Духовой оркестр Тывы выступит на фестивале Валерия Халилова - РИА Новости, 26.01.2022
Духовой оркестр Тывы выступит на фестивале Валерия Халилова
28 и 29 января 2022 года в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова концертные программы в Московском регионе представит Духовой оркестр РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:56
2022-01-26T12:55
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769586727_123:0:1280:651_1920x0_80_0_0_85c626f83b89d1af6f6db70b71ee58aa.jpg
МОСКВА, 26 янв - Пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Халилова и Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. 28 и 29 января 2022 года в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова концертные программы в Московском регионе представит Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша.28 января в 19:00 на ГУМ-Катке на Красной площади в Москве пройдет программа "Музыка на льду". Проект был разработан совместно с командой Тувинской государственной филармонии имени Валерия Халилова, ее первый показ прошел в феврале 2018 года. Артисты исполняют музыкальные произведения, дефилируя на коньках.29 января в 18:00 на Соборной площади Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации (Московская область) Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша покажет программу "Парад победы на льду". В этот день прозвучат такие произведения, как "Священная война" А. Александрова и В. Лебедева-Кумача, "Прощание славянки" В. Агапкина, "Марш Тыва" В. Халилова, тувинские и русские народные песни. Солистка — народная артистка Республики Тыва Софья Кара-Оол.В программах "Музыка на льду" и "Парад победы на льду" примет участие Детский ледовый театр "АМАС".— В январе 2020 года наш оркестр принял участие в I Международном музыкальном фестивале Валерия Михайловича Халилова, тогда программу представили в онлайн-формате, — рассказывает Артур Дулуш, директор Духового оркестра Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. — Мы очень рады, что принимаем участие во II фестивале и представляем программу "Музыка на льду" в Москве, а также сможем поучаствовать в большом сводном оркестре, быть на одной волне с духовиками разных городов. Спасибо организаторам. Фестиваль помогает музыкантам зарядиться друг от друга позитивом, наполняет энергией, новыми идеями.Вход на концерт 28 января — по пригласительным билетам, 29 января — свободный.II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова проходит с 17 по 30 января 2022 года более чем в 40 городах России и ближнего и дальнего зарубежья. Организатор фестиваля, в рамках которого состоятся концерты духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски, — Благотворительный фонд Валерия Халилова.Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Департамента культуры Минобороны России, ООО "Газпром трансгаз Москва", ООО Агентство "ЛУКОМ-А".Генеральный информационный партнер — РИА Новости.Информационные партнеры — телеканал "Спас", радио "Культура", радио "Орфей" и редакция СМИ "АртМосковия".Валерий Михайлович Халилов (30.01.1952–25.12.2016) — выдающийся деятель военной музыки, дирижер, композитор, инициатор и организатор многочисленных всероссийских и международных фестивалей духовой музыки.Генерал-лейтенант, народный артист России, народный артист Республики Дагестан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Тыва, член Союза композиторов России, начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации – главный военный дирижер (2002–2016 гг.), начальник Ансамбля — художественный руководитель Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова (апрель–декабрь 2016 года), профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, основатель и президент Ассоциации "Духовое общество".Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша создан в марте 2008 года постановлением Главы Правительства Республики Тыва Шолбана Кара-оола. В составе коллектива – студенты и выпускники духового оркестра Кызылского колледжа искусств им. А. Б. Чыргал-оола и ВСГАКиИ (Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств). Основателем, художественным руководителем и главным дирижером Духового оркестра Правительства Республики Тыва был Тимур Дулуш, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Тыва (1968–2017). Руководитель оркестра — заслуженный артист Республики Тыва Сая Салчак.Театр на льду "АМАС" создан в 1992 году под руководством заслуженного деятеля физической культуры России Людмилы Шутовой. Неоднократный победитель различных соревнований, фестивалей, в том числе и международных. В 2005 году коллектив участвовал в ледовом шоу на открытии первого в Москве чемпионата мира по фигурному катанию, а в 2007-м – в мероприятиях в поддержку Олимпиады в Сочи — 2014 и в поддержку Юношеской Олимпиады 2010 года. В 2016 году выступил на праздничном мероприятии в Москве на Красной Площади. Тренеры театра — Елена Медведовская и Анна Точаева. Хореограф — Елена Кожаева.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769586727_289:0:1157:651_1920x0_80_0_0_b0ed9b9a8086bdd9c828602cf8d4facf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
12:56 26.01.2022
 

Духовой оркестр Тывы выступит на фестивале Валерия Халилова

© Фото : ГБУ "Духовой оркестр Правительства Республики Тыва им. Т. Д. Дулуша" Выступление Духового оркестра Тывы на фестивале Валерия Халилова в 2020 году. Архивное фото
Выступление Духового оркестра Тывы на фестивале Валерия Халилова в 2020 году. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : ГБУ "Духовой оркестр Правительства Республики Тыва им. Т. Д. Дулуша"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - Пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Халилова и Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. 28 и 29 января 2022 года в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова концертные программы в Московском регионе представит Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша.
28 января в 19:00 на ГУМ-Катке на Красной площади в Москве пройдет программа "Музыка на льду". Проект был разработан совместно с командой Тувинской государственной филармонии имени Валерия Халилова, ее первый показ прошел в феврале 2018 года. Артисты исполняют музыкальные произведения, дефилируя на коньках.
29 января в 18:00 на Соборной площади Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации (Московская область) Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша покажет программу "Парад победы на льду". В этот день прозвучат такие произведения, как "Священная война" А. Александрова и В. Лебедева-Кумача, "Прощание славянки" В. Агапкина, "Марш Тыва" В. Халилова, тувинские и русские народные песни. Солистка — народная артистка Республики Тыва Софья Кара-Оол.
В программах "Музыка на льду" и "Парад победы на льду" примет участие Детский ледовый театр "АМАС".
— В январе 2020 года наш оркестр принял участие в I Международном музыкальном фестивале Валерия Михайловича Халилова, тогда программу представили в онлайн-формате, — рассказывает Артур Дулуш, директор Духового оркестра Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. — Мы очень рады, что принимаем участие во II фестивале и представляем программу "Музыка на льду" в Москве, а также сможем поучаствовать в большом сводном оркестре, быть на одной волне с духовиками разных городов. Спасибо организаторам. Фестиваль помогает музыкантам зарядиться друг от друга позитивом, наполняет энергией, новыми идеями.
Вход на концерт 28 января — по пригласительным билетам, 29 января — свободный.
II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова проходит с 17 по 30 января 2022 года более чем в 40 городах России и ближнего и дальнего зарубежья. Организатор фестиваля, в рамках которого состоятся концерты духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски, — Благотворительный фонд Валерия Халилова.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Департамента культуры Минобороны России, ООО "Газпром трансгаз Москва", ООО Агентство "ЛУКОМ-А".
Генеральный информационный партнер — РИА Новости.
Информационные партнеры — телеканал "Спас", радио "Культура", радио "Орфей" и редакция СМИ "АртМосковия".
Валерий Михайлович Халилов (30.01.1952–25.12.2016) — выдающийся деятель военной музыки, дирижер, композитор, инициатор и организатор многочисленных всероссийских и международных фестивалей духовой музыки.
Генерал-лейтенант, народный артист России, народный артист Республики Дагестан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Тыва, член Союза композиторов России, начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации – главный военный дирижер (2002–2016 гг.), начальник Ансамбля — художественный руководитель Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова (апрель–декабрь 2016 года), профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, основатель и президент Ассоциации "Духовое общество".
Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша создан в марте 2008 года постановлением Главы Правительства Республики Тыва Шолбана Кара-оола. В составе коллектива – студенты и выпускники духового оркестра Кызылского колледжа искусств им. А. Б. Чыргал-оола и ВСГАКиИ (Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств). Основателем, художественным руководителем и главным дирижером Духового оркестра Правительства Республики Тыва был Тимур Дулуш, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Тыва (1968–2017). Руководитель оркестра — заслуженный артист Республики Тыва Сая Салчак.
Театр на льду "АМАС" создан в 1992 году под руководством заслуженного деятеля физической культуры России Людмилы Шутовой. Неоднократный победитель различных соревнований, фестивалей, в том числе и международных. В 2005 году коллектив участвовал в ледовом шоу на открытии первого в Москве чемпионата мира по фигурному катанию, а в 2007-м – в мероприятиях в поддержку Олимпиады в Сочи — 2014 и в поддержку Юношеской Олимпиады 2010 года. В 2016 году выступил на праздничном мероприятии в Москве на Красной Площади. Тренеры театра — Елена Медведовская и Анна Точаева. Хореограф — Елена Кожаева.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В ЕС оценили ответ США на предложения России
01:17Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений
01:15Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
Лента новостейМолния
В ЕС оценили ответ США на предложения РоссииСоветники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашенийЭкономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсииГлава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике