https://ria.ru/20220126/onlayn-trenirovki-1769553781.html

Для липчан старшего поколения будут проводить онлайн-тренировки

Для липчан старшего поколения будут проводить онлайн-тренировки - РИА Новости, 26.01.2022

Для липчан старшего поколения будут проводить онлайн-тренировки

В Липецкой области для жителей старшего возраста в ближайшее время станут доступны онлайн-занятия, в программу которых будут включены зарядка, занятия по... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:34

2022-01-26T10:34

2022-01-26T10:34

липецкая область

зарядка

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_aba4da323f614825416a9b2dca479548.jpg

ЛИПЕЦК, 26 янв - РИА Новости. В Липецкой области для жителей старшего возраста в ближайшее время станут доступны онлайн-занятия, в программу которых будут включены зарядка, занятия по восточным танцам, вокалотерапия, различные лекции, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, также будет доступна психологическая помощь по телефону, и в планах - проведение виртуальных экскурсий в музеи региона.Артамонов отметил, что участие в онлайн-занятиях будет бесплатным, их проводить будут сотрудники центра социальной защиты населения, подключиться к ним смогут все желающие представители старшего возраста. При необходимости специалисты будут выезжать к человеку на дом, чтобы помочь настроить оборудование."Старшее поколение – это наше достояние. Мы обязаны заботиться о гражданах серебряного возраста, должны создавать условия для их комфортной и активной жизни", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220125/tseny-1769482450.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зарядка, игорь артамонов