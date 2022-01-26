https://ria.ru/20220126/onlayn-trenirovki-1769553781.html
Для липчан старшего поколения будут проводить онлайн-тренировки
Для липчан старшего поколения будут проводить онлайн-тренировки - РИА Новости, 26.01.2022
Для липчан старшего поколения будут проводить онлайн-тренировки
В Липецкой области для жителей старшего возраста в ближайшее время станут доступны онлайн-занятия, в программу которых будут включены зарядка, занятия по... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:34
2022-01-26T10:34
2022-01-26T10:34
липецкая область
зарядка
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 янв - РИА Новости. В Липецкой области для жителей старшего возраста в ближайшее время станут доступны онлайн-занятия, в программу которых будут включены зарядка, занятия по восточным танцам, вокалотерапия, различные лекции, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, также будет доступна психологическая помощь по телефону, и в планах - проведение виртуальных экскурсий в музеи региона.Артамонов отметил, что участие в онлайн-занятиях будет бесплатным, их проводить будут сотрудники центра социальной защиты населения, подключиться к ним смогут все желающие представители старшего возраста. При необходимости специалисты будут выезжать к человеку на дом, чтобы помочь настроить оборудование."Старшее поколение – это наше достояние. Мы обязаны заботиться о гражданах серебряного возраста, должны создавать условия для их комфортной и активной жизни", – сказал Артамонов.
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зарядка, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 26 янв - РИА Новости
. В Липецкой области
для жителей старшего возраста в ближайшее время станут доступны онлайн-занятия, в программу которых будут включены зарядка, занятия по восточным танцам, вокалотерапия, различные лекции, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, также будет доступна психологическая помощь по телефону, и в планах - проведение виртуальных экскурсий в музеи региона.
Артамонов отметил, что участие в онлайн-занятиях будет бесплатным, их проводить будут сотрудники центра социальной защиты населения, подключиться к ним смогут все желающие представители старшего возраста. При необходимости специалисты будут выезжать к человеку на дом, чтобы помочь настроить оборудование.
"Старшее поколение – это наше достояние. Мы обязаны заботиться о гражданах серебряного возраста, должны создавать условия для их комфортной и активной жизни", – сказал Артамонов.