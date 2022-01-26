https://ria.ru/20220126/onf-1769654161.html
Путин поручил Голиковой напрямую взаимодействовать с ОНФ по здравоохранению
Путин поручил Голиковой напрямую взаимодействовать с ОНФ по здравоохранению - РИА Новости, 26.01.2022
Путин поручил Голиковой напрямую взаимодействовать с ОНФ по здравоохранению
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой напрямую взаимодействовать с ОНФ по здравоохранению в период пандемии для устранения... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:34
2022-01-26T17:34
2022-01-26T17:34
общество
владимир путин
татьяна голикова
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой напрямую взаимодействовать с ОНФ по здравоохранению в период пандемии для устранения нарушений."Татьяна Алексеевна, это вот как раз та самая обратная связь, которая нам всем так нужна для того, чтобы поднять на нужный нам качественный уровень всю работу системы здравоохранения по борьбе с ковидом. Поэтому я просил бы вас напрямую информацию эту получить и соответствующим образом на нее реагировать", - сказал он на совещании с кабмином.
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769648926.html
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общество, владимир путин, татьяна голикова, общероссийский народный фронт
Путин поручил Голиковой напрямую взаимодействовать с ОНФ по здравоохранению
Президент Путин поручил Голиковой напрямую взаимодействовать с ОНФ по здравоохранению