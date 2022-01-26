https://ria.ru/20220126/omarov-1769660844.html

"Я их меняю": Омаров пожаловался на своих женщин

"Я их меняю": Омаров пожаловался на своих женщин - РИА Новости, 26.01.2022

"Я их меняю": Омаров пожаловался на своих женщин

Курбан Омаров в Instagram пожаловался на женщин. Экс-супруг Ксении Бородиной разместил фотографию с отдыха, на которой женская рука забирает еду из его тарелки. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:18

2022-01-26T18:18

2022-01-26T18:18

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Курбан Омаров в Instagram пожаловался на женщин. Экс-супруг Ксении Бородиной разместил фотографию с отдыха, на которой женская рука забирает еду из его тарелки.Омаров находится на отдыхе в Тайланде. Поклонники подозревают, что компанию ему составляет девушка по имени Виолетта. Пара не подтверждала свои отношения, но в их профилях подписчики часто видят фотографии из одних и тех же локаций.Курбан периодически продолжает интриговать пользователей соцсетей, выкладывая юмористические видео с отдыха и намекая на разницу в возрасте со своими девушками.Недавно Курбан стал гостем программы "Давай поженимся". Поддержать мужчину пришел сын Омар и первая жена Алла.

https://ria.ru/20211220/borodina-1764554831.html

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