https://ria.ru/20220126/odobrenie-1769532733.html

Рейтинг одобрения Байдена опустился до 41 процента, показал опрос

Рейтинг одобрения Байдена опустился до 41 процента, показал опрос - РИА Новости, 26.01.2022

Рейтинг одобрения Байдена опустился до 41 процента, показал опрос

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена к началу второго года его правления опустился до 41%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Pew Research. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T04:10

2022-01-26T04:10

2022-01-26T04:13

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена к началу второго года его правления опустился до 41%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Pew Research.Всего 21% респондентов удовлетворены состоянием дел в стране. В прошлом марте довольных было на 12 процентных пунктов больше.Исследование проводилось с 10 по 17 января с участием 5128 американцев.

https://ria.ru/20220125/grubost-1769347715.html

сша

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2022

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в мире, сша, джо байден