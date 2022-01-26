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Рейтинг одобрения Байдена опустился до 41 процента, показал опрос
Рейтинг одобрения Байдена опустился до 41 процента, показал опрос - РИА Новости, 26.01.2022
Рейтинг одобрения Байдена опустился до 41 процента, показал опрос
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена к началу второго года его правления опустился до 41%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Pew Research. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T04:10
2022-01-26T04:10
2022-01-26T04:13
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена к началу второго года его правления опустился до 41%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Pew Research.Всего 21% респондентов удовлетворены состоянием дел в стране. В прошлом марте довольных было на 12 процентных пунктов больше.Исследование проводилось с 10 по 17 января с участием 5128 американцев.
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в мире, сша, джо байден
04:10 26.01.2022 (обновлено: 04:13 26.01.2022)
Рейтинг одобрения Байдена опустился до 41 процента, показал опрос
Опрос Pew Research: рейтинг одобрения президента США Байдена опустился до 41 процента