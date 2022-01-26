https://ria.ru/20220126/obysk-1769530766.html

Юрист рассказала, как вести себя при обыске и какие документы требовать

Юрист рассказала, как вести себя при обыске и какие документы требовать - РИА Новости, 26.01.2022

Юрист рассказала, как вести себя при обыске и какие документы требовать

Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала, что делать, если к вам пришли с обыском: попросить предъявить постановление об обыске, сверить свои... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T03:04

2022-01-26T03:04

2022-01-26T03:04

происшествия

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала, что делать, если к вам пришли с обыском: попросить предъявить постановление об обыске, сверить свои данные и обязательно следить за ходом следственных действий.Юрист также посоветовала обязательно проверить в постановлении об обыске номер дела, адрес и ФИО. Также, по словам эксперта, необходимо сфотографировать само постановление.Мухамедшина подчеркнула, что самое главное - ничего не говорить без адвоката, ссылаясь на статью 51 конституции или статью 46 уголовно-процессуального кодекса (УПК), если допрос проходит с подозреваемым.

https://ria.ru/20211223/isk-1765201161.html

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происшествия, общество