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Юрист рассказала, как вести себя при обыске и какие документы требовать
Юрист рассказала, как вести себя при обыске и какие документы требовать - РИА Новости, 26.01.2022
Юрист рассказала, как вести себя при обыске и какие документы требовать
Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала, что делать, если к вам пришли с обыском: попросить предъявить постановление об обыске, сверить свои... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T03:04
2022-01-26T03:04
2022-01-26T03:04
происшествия
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала, что делать, если к вам пришли с обыском: попросить предъявить постановление об обыске, сверить свои данные и обязательно следить за ходом следственных действий.Юрист также посоветовала обязательно проверить в постановлении об обыске номер дела, адрес и ФИО. Также, по словам эксперта, необходимо сфотографировать само постановление.Мухамедшина подчеркнула, что самое главное - ничего не говорить без адвоката, ссылаясь на статью 51 конституции или статью 46 уголовно-процессуального кодекса (УПК), если допрос проходит с подозреваемым.
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происшествия, общество
Юрист рассказала, как вести себя при обыске и какие документы требовать
Юрист Мухамедшина заявила, что при обыске нужно следить за ходом следственных действий
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала, что делать, если к вам пришли с обыском: попросить предъявить постановление об обыске, сверить свои данные и обязательно следить за ходом следственных действий.
"Если пришли с обыском, то в первую очередь необходимо спросить причину визита, далее попросить предъявить постановление об обыске. Можно сказать, что звоните своему адвокату для того, чтобы он присутствовал при обыске полицейскими. Главное - не нервничать, успокоиться и следить за ходом обыска - это последовательность обыска, например, осматривать должны комнату за комнатой при понятых, в противном случае можно внести замечания в протокол", - сказала она РИА Новости.
Юрист также посоветовала обязательно проверить в постановлении об обыске номер дела, адрес и ФИО. Также, по словам эксперта, необходимо сфотографировать само постановление.
Мухамедшина подчеркнула, что самое главное - ничего не говорить без адвоката, ссылаясь на статью 51 конституции или статью 46 уголовно-процессуального кодекса (УПК), если допрос проходит с подозреваемым.