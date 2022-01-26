https://ria.ru/20220126/obvineniya-1769646163.html

В Германии рассказали о последствиях обвинений против папы Бенедикта XVI

В Германии рассказали о последствиях обвинений против папы Бенедикта XVI - РИА Новости, 26.01.2022

В Германии рассказали о последствиях обвинений против папы Бенедикта XVI

Около 650 человек намерены подать заявление на выход из Католической церкви в Мюнхене после того, как на прошлой неделе адвокаты обвинили бывшего архиепископа и РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:05

2022-01-26T17:05

2022-01-26T17:05

религия

мюнхен

германия

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Около 650 человек намерены подать заявление на выход из Католической церкви в Мюнхене после того, как на прошлой неделе адвокаты обвинили бывшего архиепископа и папу римского Бенедикта XVI в бездействии в отношении случаев сексуального насилия над несовершеннолетнимии, сообщает издание Augsburger Allgemeine.Ранее в ФРГ был представлен доклад мюнхенской юридической фирмы Westpfahl Spilker Wastl, сделанного по заказу архиепархии Мюнхена и Фрайзинга. Согласно нему, церковное руководство неоднократно неправомерно реагировало на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенные в период с 1945 по 2019 годы священниками и служителями. Так, бывший архиепископ Мюнхена и Фрайзинга Йозеф Ратцингер, ныне - почетный папа Римский Бенедикт XVI "преуменьшал или отрицал" подобные эпизоды, речь идет, в частности, о четырех случаях, говорится в документе.Как сообщила изданию представитель ЗАГСа Мюнхена, регистрирующего заявления, количество желающих выйти из церкви возросло после публикации итогов адвокатского расследования. В связи с возросшим спросом ведомству пришлось увеличить часы работы и дополнительно нанять двух сотрудников, хотя обычно подобными заявкам занимается один человек.Правительство Германии ранее призвало католическую церковь провести расследование и обеспечить "всеобъемлющую и прозрачную проработку" данных доклада, заявили ранее в пресс-службе кабмина.

https://ria.ru/20220124/katolichestvo-1769261675.html

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мюнхен, германия, бенедикт xvi (йозеф ратцингер)