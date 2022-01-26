https://ria.ru/20220126/obuchenie-1769581871.html

В Кремле назвали информацию о полном переходе на онлайн-обучение слухами

В Кремле назвали информацию о полном переходе на онлайн-обучение слухами - РИА Новости, 26.01.2022

В Кремле назвали информацию о полном переходе на онлайн-обучение слухами

Информация о полном переходе на онлайн-обучение, которая активно распространяется в родительском сообществе, - это только слухи, таких планов нет, заявил... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:35

2022-01-26T12:35

2022-01-26T12:35

общество

образование - общество

сергей новиков

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Информация о полном переходе на онлайн-обучение, которая активно распространяется в родительском сообществе, - это только слухи, таких планов нет, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков."Развитие дистанционного образования... Пользуясь площадкой, хотел бы отфиксировать, что все слухи, которые активно насаждаются в родительском сообществе о том, что дистанционное образование полностью заменит очную школу - это только слухи, никаких таких планов нет", - сказал Новиков в ходе своего выступления на Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка.

https://ria.ru/20211108/ekaterinburg-1758045449.html

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2022

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общество, образование - общество, сергей новиков, россия