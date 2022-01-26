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В Кремле назвали информацию о полном переходе на онлайн-обучение слухами
В Кремле назвали информацию о полном переходе на онлайн-обучение слухами - РИА Новости, 26.01.2022
В Кремле назвали информацию о полном переходе на онлайн-обучение слухами
Информация о полном переходе на онлайн-обучение, которая активно распространяется в родительском сообществе, - это только слухи, таких планов нет, заявил... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:35
2022-01-26T12:35
2022-01-26T12:35
общество
образование - общество
сергей новиков
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Информация о полном переходе на онлайн-обучение, которая активно распространяется в родительском сообществе, - это только слухи, таких планов нет, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков."Развитие дистанционного образования... Пользуясь площадкой, хотел бы отфиксировать, что все слухи, которые активно насаждаются в родительском сообществе о том, что дистанционное образование полностью заменит очную школу - это только слухи, никаких таких планов нет", - сказал Новиков в ходе своего выступления на Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка.
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общество, образование - общество, сергей новиков, россия
В Кремле назвали информацию о полном переходе на онлайн-обучение слухами
Начальник управления АП Новиков: никаких планов полного перехода на онлайн-обучение нет