https://ria.ru/20220126/obrazovanie-1769600045.html

Минобрнауки предложило Британии договор о взаимном признании образования

Минобрнауки предложило Британии договор о взаимном признании образования - РИА Новости, 26.01.2022

Минобрнауки предложило Британии договор о взаимном признании образования

Минобрнауки России предложило Великобритании заключить договор о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:43

2022-01-26T13:43

2022-01-26T13:43

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образование - общество

образование

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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобрнауки России предложило Великобритании заключить договор о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, сообщается на сайте министерства."Для обеспечения нормативно-правовой поддержки доступа обладателей иностранных дипломов к обучению и трудовой деятельности Минобрнауки России предлагает вернуться к рассмотрению вопроса о заключении российско-британского межправительственного соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней", — сказала замминистра науки и высшего образования России Наталья Бочарова.В рамках встречи стороны отметили направления работы, представляющие наибольший интерес для научных организаций и вузов обеих стран, такие как исследовательские инфраструктуры класса "мегасайенс" и физика частиц, искусственный интеллект, зеленая энергетика, вирусология. Британской стороне российские коллеги предложили приступить к разработке совместных программ в области молодежного предпринимательства, волонтерства и студенческого спорта, говорится в сообщении.

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в мире, образование - общество, образование, великобритания, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия