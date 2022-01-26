https://ria.ru/20220126/neytralnost-1769602868.html
Россия намерена выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил Путин
Россия намерена выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2022
Россия намерена выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил Путин
Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил президент Владимир Путин во время общения с представителями итальянского бизнеса. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:58
2022-01-26T13:58
2022-01-26T14:58
общество
владимир путин
россия
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ростов
европа
московская область (подмосковье)
дмитрий козак
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил президент Владимир Путин во время общения с представителями итальянского бизнеса."За последнее время Россия предприняла ряд важных шагов по созданию низкоуглеродной экономики", — рассказал глава государства.Как отметил российский лидер, на базе мурманской ветрогенерации будет производиться зеленый водород для дальнейшего экспорта в страны Европы.Ранее в Минэкономразвития заявляли, комментируя работу над стратегией низкоуглеродного развития, что ее основная цель — понять, как подобная повестка повлияет на экономику России и что необходимо сделать, чтобы сохранить достигнутые темпы экономического роста, не переложить издержки мер по достижению углеродной нейтральности на граждан.
https://ria.ru/20211123/energoperekhod-1760335808.html
россия
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ростов
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общество, владимир путин, россия, париж, ростов, европа, московская область (подмосковье), дмитрий козак, дмитрий песков, йенс плетнер
13:58 26.01.2022 (обновлено: 14:58 26.01.2022)
Россия намерена выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил Путин
Президент Путин: Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году