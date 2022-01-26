https://ria.ru/20220126/nedeystvitelna-1769527903.html

"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна

"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна - РИА Новости, 26.01.2022

"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна

Выставленная в "даркнете" база данных приложения "Госуслуги Стоп Коронавирус" недействительна, персональные данные пользователей в безопасности, сообщила... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T01:00

2022-01-26T01:00

2022-01-26T05:51

общество

ростелеком

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764290133_313:496:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ff1e20f93fe463a1cc0dfd728f1045a.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Выставленная в "даркнете" база данных приложения "Госуслуги Стоп Коронавирус" недействительна, персональные данные пользователей в безопасности, сообщила пресс-служба "Ростелекома".Ранее Минцифры сообщило, что начало проверку сообщений об утечке обезличенных данных из приложения "Госуслуги Стоп Коронавирус", личные данные вакцинированных и переболевших граждан в безопасности.Компания отмечает, что персональные данные пользователей находятся в безопасности, специалисты по информационной безопасности продолжают внутреннюю проверку по факту публикации в "даркнете" базы обезличенных данных.Отмечается, что после сообщений об утечке информации специалисты провели выборочную проверку QR-кодов и подтвердили их неработоспособность. В сгенерированной базе содержатся первые буквы ФИО, дату рождения и четыре последние цифры паспорта, такие данные не являются персональными, добавили в "Ростелекоме".

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/moshenniki-1767983298.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ростелеком, россия