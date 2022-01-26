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"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна
"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна - РИА Новости, 26.01.2022
"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна
Выставленная в "даркнете" база данных приложения "Госуслуги Стоп Коронавирус" недействительна, персональные данные пользователей в безопасности, сообщила... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T01:00
2022-01-26T01:00
2022-01-26T05:51
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Выставленная в "даркнете" база данных приложения "Госуслуги Стоп Коронавирус" недействительна, персональные данные пользователей в безопасности, сообщила пресс-служба "Ростелекома".Ранее Минцифры сообщило, что начало проверку сообщений об утечке обезличенных данных из приложения "Госуслуги Стоп Коронавирус", личные данные вакцинированных и переболевших граждан в безопасности.Компания отмечает, что персональные данные пользователей находятся в безопасности, специалисты по информационной безопасности продолжают внутреннюю проверку по факту публикации в "даркнете" базы обезличенных данных.Отмечается, что после сообщений об утечке информации специалисты провели выборочную проверку QR-кодов и подтвердили их неработоспособность. В сгенерированной базе содержатся первые буквы ФИО, дату рождения и четыре последние цифры паспорта, такие данные не являются персональными, добавили в "Ростелекоме".
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общество, ростелеком, россия
01:00 26.01.2022 (обновлено: 05:51 26.01.2022)
"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных с QR-кодами недействительна
"Ростелеком": "слитая" в интернет база данных "Госуслуги Стоп Коронавирус" недействительна
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Выставленная в "даркнете" база данных приложения "Госуслуги Стоп Коронавирус" недействительна, персональные данные пользователей в безопасности, сообщила
пресс-служба "Ростелекома".
Ранее Минцифры сообщило, что начало проверку сообщений об утечке обезличенных данных из приложения "Госуслуги Стоп Коронавирус", личные данные вакцинированных и переболевших граждан в безопасности.
"Опубликованная в "даркнете" база данных приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус" не является валидной. Результаты внутренней проверки ПАО "Ростелеком" показали, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что персональные данные пользователей находятся в безопасности, специалисты по информационной безопасности продолжают внутреннюю проверку по факту публикации в "даркнете" базы обезличенных данных.
Отмечается, что после сообщений об утечке информации специалисты провели выборочную проверку QR-кодов и подтвердили их неработоспособность. В сгенерированной базе содержатся первые буквы ФИО, дату рождения и четыре последние цифры паспорта, такие данные не являются персональными, добавили в "Ростелекоме".