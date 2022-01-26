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Генсек НАТО заявил, что Россия должна вывести войска из "трех стран"

Генсек НАТО заявил, что Россия должна вывести войска из "трех стран" - РИА Новости, 27.01.2022

Генсек НАТО заявил, что Россия должна вывести войска из "трех стран"

НАТО на фоне переговоров с Россией и в надежде на деэскалацию усиливает свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного морей, сказал генсек... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-26T21:37

2022-01-26T21:37

2022-01-27T00:29

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украина

молдавия

нато

россия

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БРЮССЕЛЬ, 26 янв — РИА Новости. НАТО на фоне переговоров с Россией и в надежде на деэскалацию усиливает свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного морей, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе."Мы призываем Россию к незамедлительной деэскалации ситуации. НАТО уверена, что разногласия и напряженность должны регулироваться политически, а не силой или угрозой применения силы", — сообщил он.Он также подчеркнул: НАТО считает, что Россия в рамках деэскалации "должна вывести свои войска из Грузии, Украины и Молдавии".

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в мире, украина, молдавия, нато, россия