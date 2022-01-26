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Президент Румынии объяснил, почему поддерживает позицию НАТО
Президент Румынии объяснил, почему поддерживает позицию НАТО - РИА Новости, 26.01.2022
Президент Румынии объяснил, почему поддерживает позицию НАТО
Высший совет безопасности Румынии решил предпринять шаги по увеличению присутствия НАТО на территории страны, заявил на брифинге в среду президент Клаус... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:56
2022-01-26T18:34
в мире
румыния
нато
украина
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 26 янв – РИА Новости. Высший совет безопасности Румынии решил предпринять шаги по увеличению присутствия НАТО на территории страны, заявил на брифинге в среду президент Клаус Йоханнис."Мы обсудили на заседании Высшего совета безопасности ситуацию в Черноморском регионе. Мы решили предпринять ряд важных мер: осуществить конкретные шаги по увеличению присутствия союзников НАТО в Румынии, правительство продолжит планировать прием возможной волны беженцев на нашу территорию", - заявил Йоханнис.По его словам, у Румынии и Украины более 6 тысяч километров общей границы, поэтому страна должны быть готова к любому развитию сценария.Президент подчеркнул, что Румыния поддерживает нынешнюю позицию НАТО, поскольку она находится в эпицентре конфликта из-за своего географического положения. Йоханнис полагает, что смягчить ситуацию может дипломатический диалог, однако он допускает, что Россия может отказаться от переговоров, поэтому Румыния "готова принять у себя дополнительные силы союзников".НАТО в понедельник сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности. В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийского море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки действующей миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. Испания направляет корабли, которые должны присоединиться к силам НАТО, а также рассматривает возможность направления самолетов в Болгарию. Франция, в свою очередь, выразила готовность направить силы под командованием НАТО в Румынию. Нидерланды в апреле направляют два истребителя F-35 в Болгарию, а также предоставляют в распоряжение сил реагирования НАТО сухопутные подразделения и корабль. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220126/lavrov-1769622216.html
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в мире, румыния, нато, украина, клаус йоханнис
16:56 26.01.2022 (обновлено: 18:34 26.01.2022)
 
Президент Румынии объяснил, почему поддерживает позицию НАТО

Президент Румынии Йоханнис пообещал увеличить присутствие НАТО в стране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
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КИШИНЕВ, 26 янв – РИА Новости. Высший совет безопасности Румынии решил предпринять шаги по увеличению присутствия НАТО на территории страны, заявил на брифинге в среду президент Клаус Йоханнис.
"Мы обсудили на заседании Высшего совета безопасности ситуацию в Черноморском регионе. Мы решили предпринять ряд важных мер: осуществить конкретные шаги по увеличению присутствия союзников НАТО в Румынии, правительство продолжит планировать прием возможной волны беженцев на нашу территорию", - заявил Йоханнис.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
15:12
Генсек НАТО потерял связь с реальностью, заявил Лавров
По его словам, у Румынии и Украины более 6 тысяч километров общей границы, поэтому страна должны быть готова к любому развитию сценария.
Президент подчеркнул, что Румыния поддерживает нынешнюю позицию НАТО, поскольку она находится в эпицентре конфликта из-за своего географического положения. Йоханнис полагает, что смягчить ситуацию может дипломатический диалог, однако он допускает, что Россия может отказаться от переговоров, поэтому Румыния "готова принять у себя дополнительные силы союзников".
НАТО в понедельник сообщила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также приводит силы в состояние готовности. В частности, как пояснили в альянсе, Дания направляет фрегат в Балтийского море и планирует послать четыре истребителя F-16 для поддержки действующей миссии по охране воздушного пространства НАТО в Литве. Испания направляет корабли, которые должны присоединиться к силам НАТО, а также рассматривает возможность направления самолетов в Болгарию. Франция, в свою очередь, выразила готовность направить силы под командованием НАТО в Румынию. Нидерланды в апреле направляют два истребителя F-35 в Болгарию, а также предоставляют в распоряжение сил реагирования НАТО сухопутные подразделения и корабль. США также заявили, что рассматривают увеличение своего военного присутствия на восточном крыле альянса.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая 2021, 21:14
Глава МИД Румынии заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреРумынияНАТОУкраинаКлаус Йоханнис
 
 
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